Вбивство Чарлі Кірка. Стали відомі нові деталі про ймовірного кілера

Правоохоронці уже мають фото ймовірного кілера політика, а також знайшли гвинтівку, з якої були здійснені постріли

Вбивця консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка все ще на волі. Але ФБР стверджує, що фахівці уже знайшли потужну гвинтівку та відстежили пересування підозрюваного. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC.

Спеціальний агент ФБР Роберт Болс каже, що у них є фотографії стрільця. Відповідаючи на запитання репортерів, він сказав, що вони «використовують усі ресурси», щоб знайти вбивцю.

Болс каже, що у них є зображення підозрюваного, але «не можуть коментувати конкретно його обличчя», оскільки це залишається частиною розслідування. «Ми опублікуємо фото найближчим часом», – каже він. Спеціальний агент додав: «Ми ще не знаємо, як далеко зайшов вбивця і які плани у нього надалі».

Комісар Департаменту місцевої поліції штату Юта Бо Мейсон також заявив, що підозрюваний, «схоже, студентського віку». Він каже, що підозрюваний «добре вписався серед людей у коледжі», а потім додав: «Ми не розголошуємо багато деталей зараз. Скоро розголосимо».

Як пише BBC, вранці слідчі також виявили потужну гвинтівку з поворотним затвором – вона лежала у лісистій місцевості, звідки стрілець утік.

Слідчі також знайшли та аналізують «відбиток взуття» та «відбиток передпліччя». Болс також подякував американцям за понад 130 підказок, які ФБР отримало щодо резонансного вбивства.

До слова, за кілька годин до вбивства консервативного активіста, засновника організації Turning Point USA та соратника президента США Чарлі Кірка його дружина опублікувала загадкове послання. За кілька годин до смерті чоловіка Еріка опублікувала рядки з Біблії у своєму акаунті в соцмережі Х: «Псалом 45:1 – Бог нам притулок і сила, швидкий помічник у бідах». Наразі допис переглянуло понад 2 млн користувачів.

Як відомо, консервативний політичний активіст Чарлі Кірк був поранений в університеті Юти. Інцидент стався під час його виступу, який проходив у рамках національного турне кампусами США. За даними представника університету, постріл був зроблений з даху сусідньої будівлі, приблизно за 183 метри від місця події. Кірка було поранено в шию, його госпіталізували.

Пізніше президент США Дональд Трамп повідомив, що політичний активіст та його друг Чарлі Кірк помер. «Великий і навіть легендарний Чарлі Кірк помер.