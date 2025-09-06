Головна Світ Політика
search button user button menu button

Штати готові надати гарантії безпеки для України, але є нюанс

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Штати готові надати гарантії безпеки для України, але є нюанс
кадр з прямої трансляції

США нададуть Україні гарантії безпеки, але тільки після завершення війни з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував, повідомляє «Главком».

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трамп зазначив, що вже поклав край семи війнам і впевнений, що на війну в Україні чекає «те саме». «І ми зробимо й інше. Але це виявилося трохи складніше, ніж я думав. І це буде зроблено», – сказав президент США.

Американський лідер також пообіцяв, що США нададуть Україні гарантії безпеки, але тільки після завершення війни з Росією. «Ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм», – підкреслив Трамп.

Трамп також відзначив роль Європи у цьому процесі. «Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть розміщені в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, забезпечувати військову присутність має Європа, хоча й за підтримки Вашингтона.

До слова, Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією. 

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії. 

Теги: Європа Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп зазначив, що конфлікт «має закінчитися якнайшвидше» через «голод та інші проблеми, гірші за голод»
Трамп закликає Ізраїль завершити війну з ХАМАС
26 серпня, 01:14
фон дер Ляєн: «Сьогодні вдень я вітатиму Володимира Зеленського у Брюсселі»
Фон дер Ляєн приєднається до зустрічі Зеленського та Трампа
17 серпня, 13:16
Трамп пропонує не домовлятися про перемир'я, а одразу укласти мирну угоду між Росією та Україною
Мирна угода замість перемир’я: Офіс президента відповів на пропозицію Трампа
16 серпня, 16:58
У Вашинтоні діаметрально різні думки щодо зустрічі президентів США та Росії
Саміт на Алясці: чому республіканці вважають його успіхом, а демократи – провалом
16 серпня, 08:40
Президент США Дональд Трамп та диктатор Путін
Білий дім опублікував спільне фото Трампа і Путіна
15 серпня, 23:25
З початку 2025 року пожежі вразили майже 440 тис. гектарів у єврозоні
«Схоже на кінець світу». У Європі триває евакуація через масштабні пожежі у декількох країнах
14 серпня, 09:09
Останній раз Дональд Трамп і Володимир Путін зустрічалися у липні 2018 року
Про що сигналізує потенційна зустріч Трампа з Путіним: версія Sky News
8 серпня, 02:25
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
Чи наважиться Путін вчергове послати Трампа?
6 серпня, 17:59
Найгірше американці ставляться до екс-глави Департаменту ефективності Ілона Маска
Соціологи заміряли в США довіру до Трампа і Зеленського: результати вражають
6 серпня, 09:16

Політика

Штати готові надати гарантії безпеки для України, але є нюанс
Штати готові надати гарантії безпеки для України, але є нюанс
Угорщина знову заперечила вступ України до ЄС. Сибіга майстерно поставив на місце Сійярто
Угорщина знову заперечила вступ України до ЄС. Сибіга майстерно поставив на місце Сійярто
Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною
Путін наказав будувати фортифікації на кордоні з сусідньою країною
Свириденко назвала головну тему переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі
Свириденко назвала головну тему переговорів зі Словаччиною для наступної зустрічі
Трамп анонсував саміті G20 у США у 2026 році та допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна
Трамп анонсував саміті G20 у США у 2026 році та допустив участь Путіна та Сі Цзіньпіна
Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони
Трамп підписав указ про перейменування Міністерства оборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
7642
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
5863
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5556
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
2331
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua