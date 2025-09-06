США нададуть Україні гарантії безпеки, але тільки після завершення війни з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він очікував, повідомляє «Главком».

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Трамп зазначив, що вже поклав край семи війнам і впевнений, що на війну в Україні чекає «те саме». «І ми зробимо й інше. Але це виявилося трохи складніше, ніж я думав. І це буде зроблено», – сказав президент США.

Американський лідер також пообіцяв, що США нададуть Україні гарантії безпеки, але тільки після завершення війни з Росією. «Ми з цим розберемося. Ми допоможемо їм», – підкреслив Трамп.

Трамп також відзначив роль Європи у цьому процесі. «Європа буде першою, і вони хочуть бути першими, вони хочуть, щоб це закінчилося», – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що американські війська не будуть розміщені в Україні в рамках гарантій безпеки. За його словами, забезпечувати військову присутність має Європа, хоча й за підтримки Вашингтона.

До слова, Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією.

Своєю чергою речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив гарантії безпеки повинні бути надані не тільки Україні, але й Росії.