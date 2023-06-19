Справа Лозинського: суд змінив запобіжний захід ексзаступнику міністра

Уряд призначив Лозинського тимчасовим виконувачем обовʼязків міністра розвитку громад і територій у листопаді 2022 року

Лозинський не виплатив заставу у розмірі 9,93 млн грн

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Про це повідомив прокурор САП Олександр Омельченко у коментарі «РБК-Україна».

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Як зазначається, Лозинський не виплатив заставу у розмірі 9,93 млн грн, яку раніше йому встановив суд.

ВАКС постановив змінити йому запобіжний захід на утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн.

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Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд заарештував підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють в організації передачі $400 тисяч неправомірної вигоди колишньому заступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василю Лозинському. Він може внести заставу 100 млн грн.

До відома, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського викрили на хабарі у розмірі $400 тис.

Згодом у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підтвердили, що йдеться про Василя Лозинського. У відомстві пообіцяли надати повне сприяння слідству і звільнити Василя Лозинського із займаної посади. Відповідне розпорядження щодо підготовки необхідних документів вже надано віце-премʼєр-міністром з відновлення України Олександром Кубраковим.