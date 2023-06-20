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Уряд Австрії виділить ще €18 млн для допомоги українцям

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уряд Австрії виділить ще €18 млн для допомоги українцям
Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні
фото з відкритих джерел

Таким чином двостороння фінансова підтримка Австрії вже перевищила позначку в 150 млн євро

Уряд Австрії вирішив виділити ще 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали в результаті російського вторгнення. Про це повідомили у вівторок міністр закордонних справ Александер Шалленберг та віцеканцлер Вернер Коглер, з посиланням на австрійське агентство АРА.

18 мільйонів євро виділять із закордонного фонду катастроф Міністерства закордонних справ на рахунки організацій, які працюють з постраждалими українськими громадянами.

За даними МЗС Австрії, із цієї суми по 6 мільйонів євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Ще 4 мільйони євро отримає Дитячий фонд ООН і 2 мільйони євро – Фонд ООН у галузі народонаселення.

Шляхом цих коштів мають отримати підтримку люди в Україні та Молдові, яка прийняла велику кількість переміщених осіб з України.

Таким чином двостороння фінансова підтримка Австрією України перевищить 150 мільйонів євро. 

У середу, 21 червня Шалленберг також візьме участь у конференції з питань відновлення України в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що уряд Австрії надасть Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) один мільйон євро на підтримку діяльності з ядерної безпеки в Україні.

Також Австрія заявила, що в Україні немає австрійських солдатів, проте країна готова допомогти у розмінуванні територій, зокрема разом із Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). 

Теги: Австрія Україна МАГАТЕ

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