Кулеба прокоментував заяви Пєскова щодо «демілітаризації» України
Дмитро Кулеба вважає, що Путін зможе видати росіянам і втрату Криму, і поразку у війні за перемогу
Кремль та сам російський диктатор Володимир Путін навіть поразку у війні проти України продасть росіянам як перемогу. Про це повідомляє глава МЗС України Дмитра Кулебу в Facebook.
Глава МЗС прокоментував заяви прессекретар російського диктатора Дмитра Пєскова про «демілітаризацію» України. Міністр припустив, що Кремль незабаром може заявити про виконання інших «завдань», які поставив Путін.
«У наступних серіях: фактично, усі задачі СВО виконана. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в Росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки й зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи», - написав Кулеба.
На думку міністра, Путін зможе видати росіянам і втрату Криму, і поразку у війні за перемогу. Тому він закликав партнерів посилювати підтримку України.
Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба відреагував на обстріли Києва. Глава українського МЗС вважає, що російські ракети – це «повідомлення Африці», що РФ хоче більше війни, а не миру.
До слова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 червня відреагував на відсутність реакції Організації Об'єднаних Націй щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Кулеба наголосив, що «швидко та оперативно – це не про Міжнародні організації». Він зазначив, що у них своя бюрократія та стримуючі фактори.
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