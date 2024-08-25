Маск розкрив імена акціонерів, які допомогли йому купити Twitter: серед них російські олігархи

Маск оприлюднив імена інвесторів, серед яких виявився венчурний фонд 8VC

Венчурний фонд 8VC, у складі якого працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена, виявився одним з інвесторів у купівлі соцмережі Twitter мільярдером Ілоном Маском. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на документи Окружного суду Північного округу Каліфорнії.

У 2022 році Ілон Маск придбав Twitter за понад $44 мільярди, скориставшись підтримкою банків, фінансових установ і інвестиційних фондів. У 2024 році суд США зобов'язав Маска оприлюднити імена інвесторів, серед яких виявився венчурний фонд 8VC.

Згідно з Forbes, у цьому фонді працюють сини російських олігархів Вадима Мошковича та Петра Авена.

Джек Мошкович у 2024 році отримав посвідку на постійне проживання в США. У 2018 році він приєднався до фонду 8VC. Його батько Вадим Мошкович є російським олігархом в аграрному секторі та засновником однієї з найбільших агрокомпаній РФ – «Русагро».

З 2006 по 2014 рік Вадим Мошкович обіймав посаду члена верхньої палати російського парламенту – Ради Федерації. У березні 2022 року він потрапив під санкції Європейського Союзу у зв'язку з війною в Україні.

Джек Мошкович у 2018 році приєднався до фонду 8VC фото: 8VC

Денис Авен, син російського олігарха і президента «Альфа-Групп» Петра Авена, приєднався до фонду 8VC у 2022 році, вже після того, як його батько потрапив до санкційних списків країн Заходу.

Денис Авен приєднався до фонду 8VC у 2022 році фото: 8VC

За словами засновника 8VC Джо Лонсдейла, Денис Авен і Джек Мошкович є близькими друзями, і саме Джек Мошкович привів Авена у фонд.

Нагадаємо, що американський мільярдер та засновник соцмережі Х Ілон Маск саркастично відреагував на арешт засновника і гендиректора Telegram Павла Дурова у Франції.