Посли ЄС погодили виділення першого траншу Україні у рамках Ukraine Facility

Україна отримає €4,2 млрд на відновлення, реконструкцію та модернізацію

Сьогодні, 24 липня, Комітет постійних представників країн-членів при ЄС (Coreper) прийняв рішення щодо надання Україні першого траншу економічної допомоги обсягом €4,2 млрд у рамках Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Про це повідомляє Угорське головування в ЄС у Х.

«Сьогодні посли погодили перший транш згідно з Українським планом у межах Українського фонду, що відкриває шлях для переказу близько €4,2 мільярда на відновлення, реконструкцію та модернізацію України», – йдеться у заяві.

Ukraine Facility – це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму €50 млрд. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано €38,27 млрд, інвестиційний фонд – €6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку – €4,76 млрд.

Надалі Рада ЄС діятиме за письмовою процедурою.

Нагадаємо, що раніше Європейська комісія схвалила передачу Україні майже €4,2 млрд у рамках Ukraine Facility. Прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що майже 4,2 млрд євро зміцнять фінансову стабільність України.

До слова, на початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року.