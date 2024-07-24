Посли ЄС погодили виділення першого траншу Україні у рамках Ukraine Facility
Україна отримає €4,2 млрд на відновлення, реконструкцію та модернізацію
Сьогодні, 24 липня, Комітет постійних представників країн-членів при ЄС (Coreper) прийняв рішення щодо надання Україні першого траншу економічної допомоги обсягом €4,2 млрд у рамках Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Про це повідомляє Угорське головування в ЄС у Х.
«Сьогодні посли погодили перший транш згідно з Українським планом у межах Українського фонду, що відкриває шлях для переказу близько €4,2 мільярда на відновлення, реконструкцію та модернізацію України», – йдеться у заяві.
Надалі Рада ЄС діятиме за письмовою процедурою.
Нагадаємо, що раніше Європейська комісія схвалила передачу Україні майже €4,2 млрд у рамках Ukraine Facility. Прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що майже 4,2 млрд євро зміцнять фінансову стабільність України.
До слова, на початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року.
Коментарі — 0