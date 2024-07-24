Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посли ЄС погодили виділення першого траншу Україні у рамках Ukraine Facility

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Посли ЄС погодили виділення першого траншу Україні у рамках Ukraine Facility
Україна отримає €4,2 млрд
фото з відкритих джерел

Україна отримає €4,2 млрд на відновлення, реконструкцію та модернізацію

Сьогодні, 24 липня, Комітет постійних представників країн-членів при ЄС (Coreper) прийняв рішення щодо надання Україні першого траншу економічної допомоги обсягом €4,2 млрд у рамках Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Про це повідомляє Угорське головування в ЄС у Х.

«Сьогодні посли погодили перший транш згідно з Українським планом у межах Українського фонду, що відкриває шлях для переказу близько €4,2 мільярда на відновлення, реконструкцію та модернізацію України», – йдеться у заяві.

Ukraine Facility – це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму €50 млрд. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано €38,27 млрд, інвестиційний фонд – €6,97 млрд, на технічну та адміністративну підтримку – €4,76 млрд.

Надалі Рада ЄС діятиме за письмовою процедурою.

Нагадаємо, що раніше Європейська комісія схвалила передачу Україні майже €4,2 млрд у рамках Ukraine Facility. Прем'єр України Денис Шмигаль розповів, що майже 4,2 млрд євро зміцнять фінансову стабільність України.

До слова, на початку цього року лідери країн ЄС схвалили програму Ukraine Facility, у рамках якої для України передбачили 50 млрд євро до 2027 року.

Теги: Європейський союз Україна гроші війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний бойовий підрозділ Росгвардії, 116-а бригада спеціального призначення, швидше за все, складається з трьох полків військ
Скільки Росгвардійців воює в Україні? Британська розвідка оприлюднила цифри
22 липня, 12:56
Формат, час і місце зустрічі Зеленського і Трампа наразі обговорюються
Зеленський і Трамп домовилися про зустріч: Банкова розкрила деталі
20 липня, 12:31
За словами депутатів, Орбан «навмисно перекручував свої повноваження» під час візитів до Росії та Китаю
Понад пів сотні євродепутатів вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС
16 липня, 12:18
Китай відреагував на ракетний удар РФ по «Охматдиту»
Удар по «Охматдиту»: Китай закликав до стриманості
9 липня, 23:40
Українські військові піднімають прапор України над звільненим Слов'янськом
Рівно 10 років тому були звільнені Краматорськ і Слов’янськ: як це було
5 липня, 12:55
Джефф Безос вирішив продати частину своїх акцій
Джефф Безос планує продати акції Amazon: що відомо про угоду
4 липня, 11:43
Виробники не поспішають переходити на випікання хліба з цільнозернового борошна
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
4 липня, 09:47
Під час вибуху акумулятора у житловому комплексі під Києвом вщент вигоріла квартира
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
4 липня, 07:00
Аналіз структури та озброєння російських штурмових рот
Штурмові роти росіян. Аналіз структури та озброєння
26 червня, 14:03

Політика

Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Китай і Україна. Що під маскою у Сі Цзіньпіна
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
Камала Гарріс вступила у виборчу кампанію. The Washington Post пояснює, чому росіяни розчаровані
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
У ФБР підтвердили, що Трампа поранила куля
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну? ЗМІ назвали ймовірну дату
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
Трамп попереджає про можливу третю світову війну у разі свого програшу на виборах
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США
F-16 почнуть діяти на фронті в Україні вже цього року – посол США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
У Пентагоні озвучили сенсаційну ідею по введенню іноземних військ в Україну
32K
Угорщина заявляє, що Україна загнала її у безвихідну ситуацію
24K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 липня: ситуація на фронті
9894
Підозрюваний у вбивстві Фаріон подражнив доньку загиблої в залі суду (відео)
9123
27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8764
Якою була справжня Фаріон? Допис студента професорки зібрав десятки тисяч вподобайок

Новини

Майбутні офіцери СБУ побачили, що таке журналістика «на межі» (фото)
Сьогодні, 07:00
ДТЕК оновив графіки відключень у Києві для рівномірного навантаження на енергосистему
Вчора, 18:16
В ЄС відреагували на заклик зупинити російські метали та металургійних олігархів
25 липня, 14:55
Відключення світла: «Укренерго» змінило час знеструмлень низки областей
23 липня, 15:57
Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
22 липня, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
21 липня, 16:15

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua