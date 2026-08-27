Навіщо Реткліфф літав до Москви: США попередили Путіна про загрозу режиму?

Особистий візит директора ЦРУ міг бути пов’язаний із занепокоєнням Вашингтона щодо можливої змови проти російського президента та непередбачуваних наслідків зміни влади в Росії

Зараз я вам розповім, навіщо директор ЦРУ Джон Реткліфф літав до Москви.

Тому що конспірологія – найточніша наука!

А всі ті добрі люди, які вже висловили різні версії, – вони помиляються.

Почнемо з того, що глава ЦРУ – людина з дуже специфічним функціоналом. Це саме той випадок, коли посланець багато в чому і є повідомленням.

Для початку треба усвідомити, заради яких тем точно не мало сенсу направляти до Москви ціле главу ЦРУ.

По-перше, це війна Росії проти України як така. На цьому напрямку вже цілий натовп переговорників і «гінців». Жодної нової надприродної інформації для розмови не було. Російський наступ перебуває в активній фазі. Для передачі політичних повідомлень (про Донніленд чи щось подібне) є призначені для цього канали – публічні та непублічні.

По-друге, погрожувати Путіну якимись ультиматумами (новими санкціями за ескалацію у вигляді мобілізації, як протиотрутою від ядерної зброї, як протидією деструктивній активності в країнах НАТО тощо) – це неправильний персонаж. Він не може змінити вже ухвалене рішення, він лише може спробувати домовитися про рамки (як Бернс у 2021 році). У цьому випадку треба допустити недопустиме: США узгоджують із Кремлем модальності підривної роботи в Європі. Але я в це не вірю.

По-третє, жодні питання взаємодії спецслужб не змусять Реткліффа сісти в літак і витратити стільки часу заради поточних справ. Для цього є заступники, офіційний резидент тощо. Жодні обміни, жодні питання космосу – це все не за адресою.

По-четверте, сторонні теми, на кшталт ядерної зброї Ірану, передачі росіянами розвідданих іранцям тощо, – це все повз.

То навіщо ж такий яскравий персонаж буквально метнувся до Кремля?

Я думаю, є лише одна тема.

Особиста безпека Путіна та стійкість режиму.

Найімовірніше, Реткліфф приїхав повідомити, що табакерка вже занесена, а США це непокоїть. Можливо, їм не подобається угруповання, яке теоретично може прийти до влади.

Підхід російського вождя до оцінки ситуації та його уявлення про майбутнє, де без війни нічим займатися, підштовхують тих, хто збирається мати інше майбутнє, вживати заходів.

Прямо здати змовників США не можуть, адже з ними ніхто не матиме справи. Але позначити проблему – цілком.

Причому форма повідомлення могла бути такою: цього разу ми встигли, а наступного можемо не встигнути, якщо не зникнуть «першопричини» невдоволення.

США не зацікавлені в хаотичному колапсі Росії та масштабній смуті. Їм вигідно зберегти на троні передбачуваного і загрузлого в проблемах лиходія, доки немає зрозумілої альтернативи.

Ні Рубіо, ні Венс, ні пара гастролерів для такого повідомлення не годяться. Його не можна озвучити телефоном – хіба що напад буквально через пів години (як у легенді про попередження Путіним Ердогана щодо підготовки його арешту під час заколоту). Треба дивитися в очі.

А директор ЦРУ – саме те. Це якраз його прямий функціонал.

Скоро ми побачимо, повірив Путін Реткліффу чи ні.