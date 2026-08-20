Перебої зі світлом на Одещині через атаку РФ: деталі від влади

Кіпер: Енергетики вже працюють над відновленням

Цієї ночі росіяни масовано атакували південь Одещини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«Внаслідок атаки у кількох населених пунктах фіксуються перебої з подачею електроенергії. Станом на ранок без світла залишаються 13 тис. абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням», – йдеться у повідомленні.

Також, за словами Кіпера, на ще одній локації зафіксовано загоряння двох причепів від вантажних автомобілів з продуктами харчування. Він додав, що пожежі, які виникли, наразі повністю ліквідовані.

Очільник ОВА уточнив, що постраждалих немає. На місцях подій триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ ракетами. Унаслідок цього загинули люди, є багато поранених.

Зокрема, у Броварській громаді внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання в об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє осіб отримали поранення.

Як повідомлялося, через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожої нічної атаки по Києву та області внесено зміни у рух приміських поїздів у напрямку столиці.