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Анджеліна Джолі показала кадри війни в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анджеліна Джолі не вперше ділиться роботами Джайлса Д'юлі
фото: Іnstagram.com/gilesduley

Анджеліна Джолі опублікували допис спільно з британським фотографом  Джайлсом Д'юлі

Зірка Голлівуду та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі підтримала британського фотографа Джайлса Д'юлі, який документує наслідки війни у світі, зокрема й в Україні. На своїй сторінці в Instagram акторка поділилася робатами фотографа, пише «Главком».

Джайлс Д'юлі отримав Міжнародну премію миру Тіпперері. Із цим досягненням його привітала Анджеліна Джолі. У дописі з привітаннями була низка робіт Д'юлі, які він зробив поблизу лінії фронту в Україні. «Ця нагорода є визнанням понад двадцяти років його роботи з документування людської ціни війни, а також заснування ним фонду, який нині підтримує громади в Україні, Руанді та Лівані, допомагаючи їм відновлюватися після війни», – йдеться у дописі.

Анджеліна Джолі показала кадри війни в Україні фото 1
фото: Іnstagram.com/gilesduley
Анджеліна Джолі показала кадри війни в Україні фото 2
фото: Іnstagram.com/gilesduley

На кадрах Джайлса Д'юлі, якими поділилася Анджеліна Джолі, зображені українці, військові на фронті, а також кадр з фотовиставки документаліста The Things They.

Фотовиставка Джайлса Д'юлі The Things They
Фотовиставка Джайлса Д'юлі The Things They
фото: Іnstagram.com/gilesduley

На світлинах можна побачити соняшникові поля, спалені автомобілі, зруйновані будинки та інші фото наслідків російської агресії.

Джайлса Д'юлі є відомим британським документалістом
Джайлса Д'юлі є відомим британським документалістом
фото: Іnstagram.com/gilesduley

На фото можна побачити й самого Джайлса Д'юлі. Фотограф втратив обидві ноги та ліву руку. У 2011 році під час роботи в Афганістані Д'юлі наступив на саморобний вибуховий пристрій – дві протипіхотні міни. З часом він повернувся до своєї роботи та продовжив документувати наслідки війни в Сирії, Іраку, Південному Судані, Україні та інших країнах.

Фото Джайлса Д'юлі, зроблене в Україні
Фото Джайлса Д'юлі, зроблене в Україні
фото: Іnstagram.com/gilesduley

Він також заснував благодійну організацію Legacy of War Foundation, яка допомагає людям, постраждалим від воєн, зокрема займається реабілітацією, протезуванням, психологічною підтримкою та розвитком громад. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він неодноразово приїжджав в Україну, де документував життя цивільних і військових, а також підтримував проєкти з реабілітації поранених. У своїх роботах Д'юлі зосереджується на житті людей після війни.

Нагадаємо, американська акторка, продюсерка та амбасадорка доброї волі UNICEF Анджеліна Джолі висловила підтримку Україні до четвертої річниці повномасштабного російського вторгнення. Тоді вона також ділилася кадрами британського фотографа Джайлса Д'юлі.

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На відео можна побачити військових, поранених українців, зруйновані будинки та навіть український борщ. Ці кадри передають реальність життя України під час війни.

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Теги: Анджеліна Джолі війна Україна фотограф фото

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