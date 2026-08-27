Ядерний удар, який пророкує Bloomberg. Як Кремль маніпулює західними ЗМІ

На тлі таємничого візиту глави ЦРУ до Москви західні медіа знову заговорили про ядерну загрозу

Якщо коротко, Bloomberg дав статтю де пророкує страшну ескалацію і навіть, можливий ядерний удар. Так от, таких статей можна писати по кілька на тиждень. І для цього не потрібно мати таємні джерела і по місяцю збирати «секретні» файли.

1. Почати потрібно з того, що Кремль давно навчився маніпулювати західними журналістами. Формулювання «надійні джерела» та формула «я свої джерела не розкриваю» відкриває безмежні можливості в контрольованій російській дійсності. Як це працює? Ви знаєте, що в Москві працює журналіст Х з фіксером Y. Далі справа техніки підсунути правильні джерела. І ці джерела дають частину інформації, яка 100% відповідає дійсності (зливає непотрібну псевдосекретну історію). Але, паралельно, підсовує і потрібну напівправду, яка є найважливішою частиною майбутньої статті. Це, безумовно, не завжди вистрілює, адже далі є фільтр в редакції, але маючи необмежені ресурси по контролю за тим хто з ким і як зустрічається в Москві, вірогідність попадань в точку, більш ніж висока.

2. Тепер щодо статті про ескалацію і підготовку до ядерного удару. Якби журналісти проаналізували російські удари останнього місяця-двох, вони б із подивом узнали, що ескалація вже наступила. І це особливо помітно на фоні відсутності патріотів. Ну а щодо мобілізації, то про неї тільки лінивий не писав. Тому, коли я читаю про ескалацію в майбутньому, то варто чесно сказати: Bloomberg запізнився на 30 днів, як мінімум.

3. Щодо ядерної мантри, то ми про це чуємо без малого пʼять років і це завжди джек-пот. Це те, що завжди продається. І головне, завжди має свого адресата, адже вся соціологія показує, що в Україні, наприклад, є приблизно 30%, які бояться ядерного удару. Ядерний удар - це останній козир, загнаного в кут Путіна, який буде використаний тільки у випадку, якщо він розумітиме, що результатом цього стане Ядтинська конференція-2. А в нинішніх умовах - це буде ізоляція, яку Путіну дуже не хочеться переживати вдруге.

4. Не хочу бути конспірологом, але стаття вийшла більш ніж вчасно: якраз в той момент, коли керівник ЦРУ відвідав Москву з таємничим і явно малорезультативним візитом. Я далекий від думки, що Кремль заплатив комусь, щоб ця стаття вийшла саме в цей момент. Думаю, логіка тут була куди простіша. Є матеріал, який можливо, потребує шліфовки , але є й подія (візит Редкліфа), а відтак, є можливість отримати максимальний резонанс завдяки не найсильнішому матеріалу. Логіка редактора тут залізобетонна.

5. І наостанок, трохи про Візит керівника ЦРУ.