На Ільському НПЗ у Росії спалахнула пожежа після атаки українських дронів

Дрони атакували одразу два НПЗ у Росії

У ніч проти 8 серпня українські безпілотники уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Після атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Операцію здійснили оператори Департаменту активних дій спільно з Департаментом безпілотних систем у межах deep strike-операції на території Росії. У розвідці зазначили, що Ільський НПЗ забезпечує ресурсами російську воєнну машину. Внаслідок ураження на території нафтопереробного підприємства виникла пожежа. Інших подробиць операції та інформації про масштаби пошкоджень у ГУР наразі не навели.

У Генштабі уточнили, що Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

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Нагадаємо, у ніч проти 8 серпня ракетну небезпеку оголошували також у Самарській області Росії. OSINT-спільноти та російські моніторингові канали повідомили про атаку на Сизранський нафтопереробний завод, який входить до структури російської компанії «Роснефть». На території підприємства нібито спалахнула пожежа.

За інформацією Financial Times, українські військові дедалі рідше атакують нафтопереробні заводи Росії суцільними ударами по резервуарах чи корпусах цехів – натомість цілять у конкретні незамінні вузли обладнання, аби вивести підприємства з ладу на довший строк і зробити кожен удар дорожчим для Москви.