«Такого світ ще ніколи не бачив». США анонсували новий етап тиску на Іран

Вашингтон готується поєднати безпрецедентну економічну ізоляцію Тегерана з тривалою блокадою в Ормузькій протоці

Сполучені Штати наступного тижня оголосять нові заходи проти Ірану, які мають вивести економічну ізоляцію країни на безпрецедентний рівень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

За словами американського міністра, адміністрація президента Дональда Трампа готується перейти до нового етапу тиску на Тегеран.

«І слідкуйте за оновленнями наступного тижня, адже ми збираємося застосувати заходи, яких ще ніколи не було в історії економічної ізоляції країни», – пообіцяв Бессент.

Очільник американського Мінфіну пояснив, що нові рішення стануть продовженням кампанії, яку Вашингтон розпочав ще у 2025 році. Тоді президент США Дональд Трамп наказав відновити політику «максимального тиску» на іранський режим.

За словами Бессента, після військової операції США проти Ірану під назвою «Епічна лють» Вашингтон перейшов до посилення економічного тиску.

«Ми перейшли від "Епічної люті" до економічної люті. І за наказом президента ми ще більше підвищили рівень», – зауважив Бессент.

Водночас нова стратегія Сполучених Штатів не обмежуватиметься лише фінансовими заходами. Міністр фінансів заявив, що економічну ізоляцію Тегерана планують поєднати з тривалою блокадою в Ормузькій протоці.

«Це буде поєднання економічної ізоляції та тривалої блокади в Ормузькій протоці – такого світ ще ніколи не бачив. Також це не дозволить суднам входити до іранських портів або виходити з них», – пояснив Бессент.

Таким чином, Вашингтон розраховує одночасно посилити фінансовий тиск на Іран та обмежити можливості судноплавства до іранських портів і з них.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий посилювати економічний тиск на Іран замість проведення нової військової операції.

За даними Axios, ще тиждень тому американський президент був близький до того, щоб наказати відновити повномасштабні бойові дії проти Ірану. Однак під час останнього інтерв'ю Трамп не висунув Тегерану жодних нових військових погроз.

Американський президент також не висловив невдоволення через те, що Іран відкладає оголошення про домовленість з Оманом щодо відкриття Ормузької протоки.