Головна Світ Політика
search button user button menu button

Липень став одним із найкривавіших місяців для Росії – NY Post

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Липень став одним із найкривавіших місяців для Росії – NY Post
Загальна кількість втрат російської армії, за оцінками експертів, наближається до 1,5 мільйона осіб
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Кремль втратив 42 860 бійців, а ЗСУ звільнили 780 км² на півдні фронту

Минулий місяць став одним із найкривавіших для Росії з початку повномасштабної війни проти України – армія РФ зазнала значних втрат на полі бою, тоді як Київ домігся найбільших територіальних здобутків за понад рік. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Post.

За даними видання, минулого місяця Росія втратила на полі бою 42 860 осіб убитими та пораненими. Це найвищий місячний показник з січня 2025 року та четвертий найкривавіший місяць від початку вторгнення у 2022 році.

Загальна кількість втрат російської армії, за оцінками експертів, наближається до 1,5 мільйона осіб. Водночас набір новобранців перетворюється для Кремля на дедалі гострішу проблему: якщо солдатів і надалі бракуватиме, Володимир Путін може бути змушений найближчим часом сісти за стіл мирних переговорів.

Видання зазначає, що останніми місяцями Путін настільки втратив можливості поповнювати армію традиційним шляхом, що йому доводиться заманювати співвітчизників на фронт фальшивими обіцянками «спокійної служби» – або вербувати за схожими шахрайськими схемами громадян африканських країн. Крім того, за даними української сторони, Росія готує до відправки на фронт від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових – Пхеньян уже надсилав 15 тисяч своїх солдатів на допомогу Москві у 2024 році.

На тлі втрат окупантів Сили оборони України досягли найбільших територіальних здобутків за понад рік. На південній ділянці фронту українські воїни звільнили близько 780 квадратних кілометрів території, повернувши під контроль держави 26 населених пунктів. Крім того, ЗСУ відтіснили ворога більш ніж на 11 кілометрів на південному напрямку – поблизу межі Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, де невеликі, але системні атаки поступово підривають позиції окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сили оборони завдали далекобійних ударів углиб території Росії ракетами «Фламінго» – уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарській області, аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області та нафтовий об'єкт в Усть-Лузі. «Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався», – заявив президент Володимир Зеленський.

Тієї ж ночі росіяни завдали удару безпілотниками по багатоповерхівці в Марганці на Дніпропетровщині – загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення.

До слова, ООН нещодавно зафіксувала рекордні втрати серед цивільного населення України за липень.

Читайте також:

Теги: липень росіяни поранення втрати фронт Володимир Зеленський путін армія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орнелла Муті та Найке Рівеллі позують на червоній доріжці Московського тижня моди
Відома італійська акторка подала заяву на отримання громадянства РФ
22 липня, 17:02
Наслідки атаки по Енгельсу
В Енгельсі – пожежа поблизу військового аеродрому, Ростов теж під ударом
25 липня, 08:15
Хлопця офіційно визнали зниклим безвісти й внесли до державного реєстру «Діти війни»
Зниклий у 15 років українець виявився бійцем армії РФ
10 серпня, 04:59
Рятувальники та медики працювали на місці прильоту, надаючи допомогу постраждалим мешканцям будинку
Росіяни поцілили дронами по Марганцю: загинув тримісячний хлопчик
15 серпня, 06:50
Президент поспілкувався з Сергієм Бескрестновим «Флешем»
Зеленський призначив Сергія «Флеша» Бескрестнова своїм радником: дос'є
17 липня, 20:54
«Авіатек» спеціалізується на виробництві авіаційного обладнання та продукції для оборонної промисловості РФ
У Кірові атаковано «Авіатек»: яке значення має підприємство для армії РФ
24 липня, 07:59

Політика

Липень став одним із найкривавіших місяців для Росії – NY Post
Липень став одним із найкривавіших місяців для Росії – NY Post
Банк розвитку РФ звільнив головного економіста за прогноз поразки у війні
Банк розвитку РФ звільнив головного економіста за прогноз поразки у війні
Без вигідних ракурсів. Очевидці розкрили, яким є Путін у реальному житті
Без вигідних ракурсів. Очевидці розкрили, яким є Путін у реальному житті
ЄС продовжив санкції проти Ірану: Україна приєдналася до рішення
ЄС продовжив санкції проти Ірану: Україна приєдналася до рішення
Українська компанія збудує закордоном завод боєприпасів для ЗСУ
Українська компанія збудує закордоном завод боєприпасів для ЗСУ
Досвід війни в Україні полегшить Росії протистояння з НАТО в Балтії – аналітики
Досвід війни в Україні полегшить Росії протистояння з НАТО в Балтії – аналітики

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
134K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
57K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Вчора, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Вчора, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
15 серпня, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
15 серпня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
15 серпня, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
15 серпня, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua