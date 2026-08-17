Липень став одним із найкривавіших місяців для Росії – NY Post

Кремль втратив 42 860 бійців, а ЗСУ звільнили 780 км² на півдні фронту

Минулий місяць став одним із найкривавіших для Росії з початку повномасштабної війни проти України – армія РФ зазнала значних втрат на полі бою, тоді як Київ домігся найбільших територіальних здобутків за понад рік. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Post.

За даними видання, минулого місяця Росія втратила на полі бою 42 860 осіб убитими та пораненими. Це найвищий місячний показник з січня 2025 року та четвертий найкривавіший місяць від початку вторгнення у 2022 році.

Загальна кількість втрат російської армії, за оцінками експертів, наближається до 1,5 мільйона осіб. Водночас набір новобранців перетворюється для Кремля на дедалі гострішу проблему: якщо солдатів і надалі бракуватиме, Володимир Путін може бути змушений найближчим часом сісти за стіл мирних переговорів.

Видання зазначає, що останніми місяцями Путін настільки втратив можливості поповнювати армію традиційним шляхом, що йому доводиться заманювати співвітчизників на фронт фальшивими обіцянками «спокійної служби» – або вербувати за схожими шахрайськими схемами громадян африканських країн. Крім того, за даними української сторони, Росія готує до відправки на фронт від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових – Пхеньян уже надсилав 15 тисяч своїх солдатів на допомогу Москві у 2024 році.

На тлі втрат окупантів Сили оборони України досягли найбільших територіальних здобутків за понад рік. На південній ділянці фронту українські воїни звільнили близько 780 квадратних кілометрів території, повернувши під контроль держави 26 населених пунктів. Крім того, ЗСУ відтіснили ворога більш ніж на 11 кілометрів на південному напрямку – поблизу межі Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей, де невеликі, але системні атаки поступово підривають позиції окупантів.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня Сили оборони завдали далекобійних ударів углиб території Росії ракетами «Фламінго» – уразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарській області, аеродром «Саваслейка» в Нижньогородській області та нафтовий об'єкт в Усть-Лузі. «Наш план далекобійних санкцій проти Росії за цю війну виконується, і важливо, щоб російський потенціал війни зменшувався», – заявив президент Володимир Зеленський.

Тієї ж ночі росіяни завдали удару безпілотниками по багатоповерхівці в Марганці на Дніпропетровщині – загинув тримісячний хлопчик, ще 11 людей дістали поранення.

До слова, ООН нещодавно зафіксувала рекордні втрати серед цивільного населення України за липень.