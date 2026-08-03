Трамп оголосив дату нових переговорів з Іраном

Президент США заявив, що Вашингтон робить ставку на дипломатію замість нових ударів. На цьому тлі світові ціни на нафту різко пішли вниз

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже 3 серпня Вашингтон розпочне новий раунд переговорів з Іраном. За його словами, Сполучені Штати поки відмовилися від нових військових ударів, щоб дати шанс дипломатичному врегулюванню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на France24.

Про початок нового діалогу Трамп повідомив журналістам на борту президентського літака Air Force One. За його словами, переговори стартують уже вдень у понеділок, 3 серпня.

«Очевидно, вони не хочуть, щоб на них напали. Вони знали про масштаби атаки, бо бачили, як вона формується. Зараз ми розмовляємо з ними у формі переговорів. Вони починаються завтра вдень», – сказав президент США.

Трамп також дав зрозуміти, що рішення не завдавати нових ударів по Ірану пов'язане з наміром досягти дипломатичної домовленості з Тегераном.

На тлі цієї заяви світові ціни на нафту різко знизилися. Ф'ючерси на нафту марки Brent на початку торгів подешевшали на 5,52 долара або 6,28% – до 82,41 долара за барель.

Водночас американська нафта WTI втратила 5,27 долара або 6,22%, опустившись до 79,40 долара за барель. Як зазначає видання, інвестори позитивно сприйняли сигнали про можливу деескалацію конфлікту між США та Іраном. На ринок також вплинули очікування щодо стабілізації судноплавства через Ормузьку протоку, яка є одним із ключових маршрутів світового експорту нафти.

Нагадаємо, раніше Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило про перші результати операцій у межах американської блокади Ірану. За даними військових, станом на 2 серпня США перенаправили 35 комерційних суден, знерухомили два кораблі та здійснили висадку на борт ще двох суден.