Мадяр попередив українців про нові серйозні виклики

Росія може наростити ракетні та дронові удари, а після виборів провести мобілізацію

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним Мадяр попередив українців про низку серйозних викликів, які можуть постати найближчим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Мадяра.

Серед цих викликів він назвав:

нарощування Росією ракетних ударів та атак реактивними «Шахедами»;

можливу мобілізацію в РФ після виборів,;

вагання міжнародних партнерів.

«Нам своє робити – повертати біль ворогу», – наголосив військовий.

Мадяр зазначив, що війна дедалі відчутніше входить у повсякденне життя Росії. Він згадав пожежі на різних об'єктах у РФ, зокрема на підприємствах, які виробляють озброєння.

Окремо командувач навів результати роботи Сил безпілотних систем за першу половину серпня. За його даними, з 1 до 15 серпня «Птахи СБС» уразили 5 тис. російських військових – у середньому по 333 окупанти на добу.

Мадяр очікує, що протягом серпня цей показник сягне 10 тис. Також він повідомив, що в межах операції «МоЛоЧКа» станом на середину серпня уражено 22 плавзасоби Тихоокеанського флоту РФ, а загалом від початку операції – 228.

Раніше Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ висловився про подальший перебіг російсько-української війни та назвав п'ять умов, за яких, на його думку, Росія втратить можливість її продовжувати.

Бровді зазначив, що наразі не бачить ознак того, що Росія має намір зупиняти війну. Водночас він наголосив, що нинішня війна стала першою в новітній історії, у якій українці воюють не на боці Росії, а проти неї, захищаючи власну державу.