Перемога Санду і провал Кремля: що далі?
Вибори у Молдові – легка ейфорія, але що далі?
Російські ЗМІ вже кілька годин поширюють однотипний заголовок: «Опозиція Молдови здобула перемогу на виборах». А Санду, мабуть, програла.
Адже станом на ранок сумарна кількість голосів, відданих за всі партії, крім ПАС, склала 50+%.
Замовчується, що навіть у той момент партія Санду претендувала на монобільшість у парламенті. Зараз вони будуть наголошувати, що перевагу забезпечили голоси діаспори.
Оцінки фахівців щодо Молдови, які я бачив, практично одностайні: ніхто не очікував такого результату. Тому легка ейфорія.
Що далі?
1. Захистити голоси. Бо Росія зобов'язана щось показати.
По-перше, це друга поразка у регіоні – після Румунії. А у контексті відходу з Кавказу це зовсім недобре.
По-друге, формально за цей результат вже відповідає не пан Козак, а пан Кирієнко. Починати з такого ганебного фіаско якось несолідно.
Можуть намагатися щось провокувати, щоб підвісити підсумки або хоча б змазати картину, щоб потім роздерти владу.
Якщо РФ нічого не покаже, пан Кирієнко буде виглядати дуже блідо.
2. Повторюся. Європейський курс і риторика Маї Санду повинні бути перевірені на «ПМР». Відсутність дієвих кроків щодо ліквідації цього нариву суперечить інтересам і України, і Молдови. Жодних розумних відмовок вже немає.
