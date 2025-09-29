Перемога Санду і провал Кремля: що далі?

Вибори у Молдові – легка ейфорія, але що далі?

Російські ЗМІ вже кілька годин поширюють однотипний заголовок: «Опозиція Молдови здобула перемогу на виборах». А Санду, мабуть, програла.

Адже станом на ранок сумарна кількість голосів, відданих за всі партії, крім ПАС, склала 50+%.

Замовчується, що навіть у той момент партія Санду претендувала на монобільшість у парламенті. Зараз вони будуть наголошувати, що перевагу забезпечили голоси діаспори.

Оцінки фахівців щодо Молдови, які я бачив, практично одностайні: ніхто не очікував такого результату. Тому легка ейфорія.

Що далі?

1. Захистити голоси. Бо Росія зобов'язана щось показати.

По-перше, це друга поразка у регіоні – після Румунії. А у контексті відходу з Кавказу це зовсім недобре.

По-друге, формально за цей результат вже відповідає не пан Козак, а пан Кирієнко. Починати з такого ганебного фіаско якось несолідно.

Можуть намагатися щось провокувати, щоб підвісити підсумки або хоча б змазати картину, щоб потім роздерти владу.

Якщо РФ нічого не покаже, пан Кирієнко буде виглядати дуже блідо.

2. Повторюся. Європейський курс і риторика Маї Санду повинні бути перевірені на «ПМР». Відсутність дієвих кроків щодо ліквідації цього нариву суперечить інтересам і України, і Молдови. Жодних розумних відмовок вже немає.