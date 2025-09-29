Вибори у Молдові: головні попередні підсумки

PAS зберегла більшість, у парламенті п'ять сил, а країна «рухається до ЄС»

У Молдові завершується підрахунок голосів на парламентських виборах 2025 року. Попередні результати вже сформували картину нового складу парламенту. Партія влади «Дія і солідарність» (PAS) зберегла впевнену більшість, а в законодавчий орган проходять п’ять політичних сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

За попередніми даними, до парламенту проходять:

PAS: близько 50% голосів (орієнтовно 55 мандатів).

Патріотичний блок: близько 26 мандатів.

Блок «Альтернатива»: 8 мандатів.

«Наша партія» Ренато Усатого: 6 мандатів.

Партія «Демократія вдома» Василя Костюка: 6 мандатів.

Станом на 7:00 ранку ЦВК Молдови обробило вже понад 99% голосів.

скріншот

5 головних висновків за підсумками виборів у Молдові

Молдова продовжує рух до ЄС

Головна інтрига полягала у тому, чи зможе PAS, чиїм фактичним лідером залишається президентка Мая Санду, зберегти більшість. В результаті партія влади зберегла статус і зможе самостійно сформувати уряд, отримавши близько 55 стійких мандатів. Значна частина цих мандатів отримана завдяки діаспорі.

Політичний оглядач Олексій Тулбуре зазначив: «Алармістська тактика спрацювала. Молдова рухається далі в ЄС». Основною обіцянкою PAS у цій кампанії було вступ Молдови до ЄС до 2028 року.

Сенсація від «TikTok-партії» та фактор Шора

фото: NewsMaker

Головним сюрпризом виборів став прорив партії «Демократія вдома» Василя Костюка. Вона набрала понад 5% і пройшла в парламент, хоча опитування давали їй не більше 2-3%.

Партія Костюка є уніоністською, підтримуваною румунськими сувереністами з AUR. Костюк активно робив ставку на соцмережу TikTok, що принесло несподівані дивіденди. Експерт Олексій Тулбуре припускає, що такий стрибок був би неможливий лише завдяки соцмережам, і за Костюка могла проголосувати «сітка Шора» або її частина, оскільки відкриті «шорівські» проєкти були зняті з гонки.

Провал центристської ніші

фото: Blocul «Alternativa»/NewsMaker

Блок «Альтернатива» посів третє місце з понад 8%, але не виправдав очікувань, які покладалися на центристську силу. На відміну від PAS та проросійського блоку, які робили ставку на поляризацію і мобілізацію стійкого електорату, ставка «Альтернативи» на центр спрацювала слабше. Доктор політичних наук Анжела Колацки вважає, що створення блоку, що включав партію мера Кишинева Іона Чебана (MAN), «потягнуло Чебана вниз».

Відсутність проєвропейської альтернативи

Жодна інша чітко проєвропейська партія, окрім PAS, не змогла подолати 5%-й бар'єр, набравши менше одного відсотка голосів.

Таким чином, проєвропейський фланг повністю залишився за PAS. Експерти пояснюють це тим, що виборець зробив ставку на «раціональний голос», проголосувавши за партію з високими шансами пройти, керуючись принципом «коней на переправі не міняють».

Успіх Ренато Усатого

фото: NewsMaker

Після більш ніж десяти років спроб «Нашій партії» Ренато Усатого нарешті вдалося подолати виборчий поріг і потрапити до парламенту, отримавши 6 мандатів. Анжела Колацки назвала це «перемогою» для Усатого. Однак партія не матиме «золотого голосу», оскільки PAS має самостійну більшість, що дозволить Усатому «показати свою гру» поза коаліційними союзами.

