Побачимо, скільки ви протримаєтесь: міністр фінансів США про мита проти Індії

Міністр фінансів США Говард Лутнік виступив із жорсткою заявою щодо Індії та її співпраці з Росією, зокрема в контексті закупівлі російської нафти, передає «Главком».

Лутнік застеріг Індію, що її рішення залишатися в економічному альянсі з Росією може мати серйозні економічні наслідки.

«Індія поки що не хоче відкривати свій ринок, припиняти купівлю російської нафти чи виходити з BRICS, де вона фактично виступає «прокладкою» між Росією та Китаєм. Якщо ви хочете залишатися в цій ролі – це ваш вибір. Але тоді або ви підтримуєте долар, підтримуєте Сполучені Штати Америки та свого найбільшого клієнта – американського споживача, або ж готуйтеся до 50% мита. І тоді побачимо, наскільки довго ви зможете протриматися», – зазначив Лутнік під час свого виступу.

Водночас під час виступу в Овальному кабінету президент США Дональд Трамп заявив:«Я завжди залишатимусь другом Моді. Він чудовий, справді видатний прем’єр-міністр. Я завжди вважатиму його другом, але мені просто не подобається те, що він робить саме зараз».

Нагадаємо, міністерка фінансів Індії Нірмала Сітхараман заявила, що її країна продовжить закуповувати російську нафту попри запроваджені 50% тарифи США.

Нагадаємо, у середу, 27 серпня, набрали чинності 50-відсоткові мита США на товари з Індії. Запровадження тарифів повʼязане із закупівлею російської нафти. Варто зазначити, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 6 серпня підписав указ про введення 25% мит для Індії.