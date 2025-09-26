Головна Країна Політика
search button user button menu button

Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні
Власюк: «Кілька активів конфісковано, і деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації»
колаж: glavcom.ua

Влад Власюк: «Ключове у питаннях конфіскації – отримати рішення Вищого антикорупційного суду»

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк визнав, що процес конфіскації російських активів у країні стикається зі складнощами, але просувається вперед. За його словами, головним завданням є отримання рішення Вищого антикорупційного суду. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

Владислав Власюк повідомив, що наразі існує 70 судових рішень щодо конфіскації, а деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації.

«Кілька активів конфісковано, і деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації. Можливо, можна було б рухатися в цьому напрямку трохи швидше, але у нас не найсприятливіше законодавство щодо реалізації величезних активів. Однак ми просуваємося вперед. Ключове в цих випадках – отримати рішення Вищого антикорупційного суду. Проблема в тому, що цей процес має купу аспектів і стадій, які ти не можеш не пройти, і кожна з яких забирає багато сил і ресурсів», – зазначив Власюк.

Особи, щодо яких ухвалені рішення, всіляко намагаються гальмувати процес. За словами Власюка, вони вдаються до створення штучних заборгованостей, «розмиву» активів та банкрутства. Він підкреслив, що це «непроста юридична робота».

Владислав Власюк також пояснив, чому голова російської переговорної групи Володимир Мединський та гендиректор Фонду прямих інвестицій й один із переговорників Кремля із Заходом Кирило Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших. 

До слова, народний депутат VII-IX скликань і підсанкційний олігарх Вадим Новинський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ. Про це пише «Главком» у статті «Спаси і сохрани, Хорватіє! Що буде з Вадимом Новинським після заочного арешту?».

Читайте також:

Теги: росія санкції Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією дешевою протитанковою зброєю, яку розробили фіни, були коктейлі Молотова
Фінський «коктейль для Молотова», або Урок історії для Медведєва
9 вересня, 11:02
Очільники німецького та бельгійського урядів вважають, що заморожені кошти потрібно залишити в банку Euroclear
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
27 серпня, 07:46
Дзюба не вірить в конкурентноспроможність російських клубів в єврокубках
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках
26 серпня, 16:27
Європа посилює санкційний тиск на Іран
Відновлення санкцій проти Ірану: Європа та США об'єднують зусилля
28 серпня, 08:48
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
Собака чекає на хазяїна, який загинув в результаті обстрілу: зворушливе відео
29 серпня, 11:08
Вищий антикорупційний суд засекретив текст вироку Тищенка
Розкрадання арештованих нафтопродуктів. Суд ухвалив вирок у справі спільника Пашинського
5 вересня, 16:53
Російський план розвитку арктичної торгівлі провалився
Арктична торгівля Росії зазнала фіаско – розвідка
9 вересня, 15:26
На заводі «Киришинефтеоргсинтез» виникла пожежа внаслідок атаки дронів
У Росії Кіриський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів – Reuters
15 вересня, 22:46
У Києві ще можуть бути тіла під завалами, тривають роботи, зазначив президент
Зеленський: Під час нічної атаки майже половина дронів були приманками
7 вересня, 21:28

Політика

Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини
Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим військовим посадовцям Угорщини
«Важливі дні». Зеленський підбив підсумки візиту до США
«Важливі дні». Зеленський підбив підсумки візиту до США
Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні
Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні
Уряд сформував комісію для відбору голови АРМА
Уряд сформував комісію для відбору голови АРМА
Уряд призначив заступників очільників Мінкульту та Мінсоцполітики
Уряд призначив заступників очільників Мінкульту та Мінсоцполітики
Уряд змінив правила військового обліку
Уряд змінив правила військового обліку

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua