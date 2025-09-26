Уповноважений президента з санкцій визнав складнощі з конфіскацією російських активів в Україні

Влад Власюк: «Ключове у питаннях конфіскації – отримати рішення Вищого антикорупційного суду»

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк визнав, що процес конфіскації російських активів у країні стикається зі складнощами, але просувається вперед. За його словами, головним завданням є отримання рішення Вищого антикорупційного суду. Про це Владислав Власюк розповів в інтерв’ю «Главкому».

Владислав Власюк повідомив, що наразі існує 70 судових рішень щодо конфіскації, а деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації.

«Кілька активів конфісковано, і деякі кейси вже пройшли повний шлях до приватизації. Можливо, можна було б рухатися в цьому напрямку трохи швидше, але у нас не найсприятливіше законодавство щодо реалізації величезних активів. Однак ми просуваємося вперед. Ключове в цих випадках – отримати рішення Вищого антикорупційного суду. Проблема в тому, що цей процес має купу аспектів і стадій, які ти не можеш не пройти, і кожна з яких забирає багато сил і ресурсів», – зазначив Власюк.

Особи, щодо яких ухвалені рішення, всіляко намагаються гальмувати процес. За словами Власюка, вони вдаються до створення штучних заборгованостей, «розмиву» активів та банкрутства. Він підкреслив, що це «непроста юридична робота».

Владислав Власюк також пояснив, чому голова російської переговорної групи Володимир Мединський та гендиректор Фонду прямих інвестицій й один із переговорників Кремля із Заходом Кирило Дмитрієв досі не потрапили під санкції ЄС.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що 19-й пакет європейських санкцій проти Росії може стати одним з найсильніших.

До слова, народний депутат VII-IX скликань і підсанкційний олігарх Вадим Новинський потрапив до бази розшуку Міністерства внутрішніх справ. Про це пише «Главком» у статті «Спаси і сохрани, Хорватіє! Що буде з Вадимом Новинським після заочного арешту?».