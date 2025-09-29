Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс

Російський провал у Молдові: урок для Європи

Перемога Санду у Молдові важлива для України з безпекової точки зору. Росія просувала на цих виборах союз проросійських сил і ультраправих. Поки Росія програла.

Але зробить висновки на наступних виборах у країнах ЄС, де схожі союзи уже формуються. І якщо Санду допомагали популярні європейські демократичні лідери, то незабаром допомога буде потрібна уже їм.

Очевидно, що ультраправі теж не всі проросійські, як, наприклад в Італії. Але Італія – швидше виняток. Для Росії важливо позбавити нас європейської підтримки, тобто фінансів на зброю і соціальний захист суспільства. Це єдиний шанс для них перемогти.

Ще пару років вони можуть повоювати, щоб змінити суспільну і політичну картину у Франції, Німеччині та Польщі. Тому Молдова – гарна школа для всіх.