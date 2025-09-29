Головна Думки вголос Микола Княжицький
search button user button menu button
Микола Княжицький Народний депутат України

Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Молдові пройшли парламентські вибори
фото: AP

Російський провал у Молдові: урок для Європи

Перемога Санду у Молдові важлива для України з безпекової точки зору. Росія просувала на цих виборах союз проросійських сил і ультраправих. Поки Росія програла.

Але зробить висновки на наступних виборах у країнах ЄС, де схожі союзи уже формуються. І якщо Санду допомагали популярні європейські демократичні лідери, то незабаром допомога буде потрібна уже їм.

Очевидно, що ультраправі теж не всі проросійські, як, наприклад в Італії. Але Італія – швидше виняток. Для Росії важливо позбавити нас європейської підтримки, тобто фінансів на зброю і соціальний захист суспільства. Це єдиний шанс для них перемогти.

Ще пару років вони можуть повоювати, щоб змінити суспільну і політичну картину у Франції, Німеччині та Польщі. Тому Молдова – гарна школа для всіх.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори Україна Молдова росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія неспроможна захопити всю Україну
Війна на полі бою зайшла у глухий кут. Що далі?
29 серпня, 15:08
На НПЗ вирує пожежа
Рязанський НПЗ опинився під атакою БпЛА (фото, відео)
5 вересня, 02:33
Фінляндія викликала посла РФ
Атака на Польщу: МЗС Фінляндії викликала посла РФ
12 вересня, 17:03
Ругінене: Санкційний тиск на агресора потрібно не зменшувати, а нарощувати
Литва відмовляється послаблювати санкції проти Білорусі та РФ
13 вересня, 05:03
Кирило заявив, що людина, як автомобіль, потребує «пального» для руху
Глава РПЦ Кирило проголосив себе патріархом бензоколонок
21 вересня, 09:56
Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів
Президент України назвав умову для проведення майбутніх виборів
24 вересня, 09:16
Кремль планує дестабілізувати ситуацію у Молдові
Росія готує протести у Молдові, щоб усунути президентку Майю Санду – ISW
26 вересня, 05:26
Сили оборони завдали ураження також по важливих об'єктах у Волгоградській області
Сили оборони вразили низку важливих об’єктів РФ
24 вересня, 15:57
Лавров стверджує, що Росія готова до переговорів
Лавров виступив перед порожньою залою в ООН
27 вересня, 21:05

Микола Княжицький

Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
Молдова перемогла, Росія програла, але є один нюанс
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
Чому Путін боїться завершення війни
Чому Путін боїться завершення війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Атака дронів по Польщі: що НАТО і Україна мають робити
Чи допоможе Китай завершити війну?
Чи допоможе Китай завершити війну?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
117K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2025
32K
Питання, на якому зійшлися Орбан і Зеленський. Засновниця української школи в Будапешті подякувала Угорщині
15K
На Львівщині рибалка упіймав осетра вагою 30 кг
3502
ISW оцінив, що стоїть за кремлівською вимогою «усунути корінні причини» війни
2435
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua