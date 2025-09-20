Головна Країна Політика
Колишній спецпредставник США з питань України розповів, у чому Путін обманює Трампа

Надія Карбунар
glavcom.ua
glavcom.ua
Путін обманює Трампа, стверджуючи, що хоче миру
фото: AP

Тиск Трампа на Путіна недостатнім для завершення війни, вважає Курт Волкер

Президент США Дональд Трамп уже віддавна обіцяє запровадити жорсткі санкції та тарифи проти російської економіки. Однак він поки що цього не зробив. Усе тому, що Трамп хоче угоди, прагне закінчити війну, щоб усі могли повернутися до бізнесу та заробляння грошей. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю «Радіо Свобода» висловив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер.

«А Путін грає в іншу гру. Він обманює Трампа, стверджуючи, що хоче миру, а насправді ескалує війну. Думаю, Трамп цим справді засмучений. І підозрюю, що залишилося недовго чекати моменту, коли політична система США змусить президента посилити тиск», – заявив Курт Волкер.

За словами ексспецпредставника США, члени Конгресу знову порушують тему санкцій, обговорюють посилення тиску, пропонують оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

«Усе це накопичується, і Трампу доведеться на це реагувати», – упевнений Волкер.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен буде укласти угоду, щоб завершити війну РФ проти України.

Крім того, Трамп запевнив, що він готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, але лише тоді, коли всі країни НАТО зроблять те саме та припинять купувати російську нафту.

Як повідомлялося, під час візиту до Єрусалиму державний секретар США Марко Рубіо заявив, що, попри міжнародні зусилля, Росія та Україна не досягли угоди щодо припинення бойових дій та визнав, що саме з російської сторони не надійшла згода

До слова, Папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією.

