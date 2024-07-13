Росія останніми днями просто розсипалася в погрозах. Що відбувається

Крім традиційного ядерного шантажу, Москва загрожує застосуванням хімічної зброї, лякає інцидентом внаслідок «обстрілу ЗАЕС», а тепер ще дамби

«Схоже, Путін почув щось неприємне від Сі та Моді, коли змушений форсувати»

Новина дня – загроза РФ підірвати «Київську ГЕС та греблю Канівського водосховища». Це показник, у якій непростій ситуації Москва раз змушена так поспішати.

Спікер російського МЗС Захарова за традицією подала наїзд у вигляді імітації підступних планів Києва нібито для покладання провини на Росію.

Це очевидна нісенітниця, в яку ніхто не повірить.

Києву точно немає необхідності щось «покладати» на РФ, тим більше такою ціною. Кремль сам усе на себе «поклав» – підірвав Каховську ГЕС, обстріляв найбільшу дитячу лікарню та вчинив ще безліч злочинів, після яких немає потреби доводити людоїдську сутність путінського режиму.

Навіщо цей сигнал?

Росія останніми днями просто розсипалася в погрозах. Крім традиційного ядерного шантажу, Москва загрожує застосуванням хімічної зброї, лякає інцидентом внаслідок «обстрілу ЗАЕС», а тепер ще дамби.

Цільова аудиторія залякування – наші партнери. Вони змушені оцінювати гуманітарні наслідки путінських загроз.

Залякування на тлі провисання активності заходу через вибори в США (просто немає суб'єкта прийняття сильних рішень) – це спроба уповільнити допомогу та сформувати переговорну позицію. Натиснути на розгляд путінського ультиматуму по Україні.

У ядерні погрози ніхто особливо не повірив, тому нагнітають за допомогою катаклізмів, які можна порівняти за збитками.

Схоже, Путін почув щось неприємне від Сі та Моді, коли змушений форсувати. Відмова Трампа розглядати його бажання також пригнічила бункерного діда. Саміт НАТО хоч і не дав жодних проривів, але підтвердив, що на цьому рівні підтримка Україні буде і наступного року. Це мало для нас, але боляче для РФ.

Як я зазначив раніше, до середини вересня Путін не може оголосити мобілізацію. А без неї не вдається чимось вразити. Доведено Харковом. Залишається тільки лякати та завдавати ударів по цивільних.

Фахівці кажуть, що без прямого доступу (як у Каховці) із дамбами Росія нічого вдіяти не зможе чисто технічно. Можливо, спробує розміняти відмову від цих погроз на збереження заборон бити західною зброєю вглиб РФ.

Нагадую, що незабаром закінчиться футбол, потім олімпіада та мертвий сезон у США/Європі. Путін дуже хотів би до олімпіади штовхнути на прийняття ультиматуму, щоб восени його продати.

А ось і ні.