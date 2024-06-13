Безпекова угода з США та чергові санкції проти Росії. Головне за 13 червня

Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку

Україна підписала безпекову угоду з США, Британія ввела масштабні санкції проти Росії, екснардепу Корнацькому повідомлено про підозру. «Главком» склав добірку новин 13 червня, щоб ви були в курсі головних подій:

Екснардепу Корнацькому повідомлено про підозру

Колишньому українському нардепу Аркадію Корнацькому повідомлено про підозру в незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за оренду житла. САП повідомила про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у Києві.

Як встановило слідство, нардеп з 2014 по 2019 роки отримував кошти з бюджету апарату Верховної Ради. Корнацький приховав наявність власної квартири у Києві.

Україна підписала безпекову угоду з Японією

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 13 червня, прибув на саміт «Групи семи». Зокрема, захід присвячений війні в Україні та подальшій підтримці нашої країни з боку Заходу.

На саміті G7 Зеленський разом із прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою підписали безпекову угоду між нашими державами. Впродовж 2024 року Японія надасть Україні $4,5 млрд та підтримуватиме нашу державу протягом усього 10-річного строку дії угоди.

Крім того, в угоді зазначено про допомогу у сфері безпеки та оборони, співпраця в гуманітарній, технічній і фінансовій сферах, спільна робота заради реалізації пунктів формули миру, санкцій проти агресора та притягнення його до відповідальності.

Британія ввела масштабні санкції проти Росії

Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки, розширила санкції проти Російської Федерації. Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого «тіньового флоту».

Під санкції потрапили:

Московська біржа;

Санкт-Петербурзька фондова біржа.

Національний кліринговий центр»;

Національний розрахунковий депозитарій Росії;

«Ингосстрах».

Зокрема обмеження торкнулись голови правління Московської біржі Юрія Денисова, бізнесмена Івана Тавріна, засновника «Інсайту» Авета Міракяна, співвласника «Групи Астра» Дениса фролова й власника групи S8 Capital Армена Саркісяна.

ЗСУ знищили п’ять російських човнів на Півдні за день

Українські захисники знищили п’ять ворожих човнів на Півдні.

За даними Сил оборони півдня, за минулу добу отримано підтвердження, про зменшення кількості особового складу росіян на Придніпровському та Оріхівському напрямках на 111 осіб. Також ворог втратив 30 одиниць озброєння та військової техніки, з них: танк, шість гармат, міномет, 16 одиниць автобронетехніки, п'ять човнів та квадроцикл.

Україна підписала безпекову угоду з США

Сполучені Штати Америки та Україна підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки на 10 років. Свої підписи поставили американський та український лідери Джо Байден і Володимир Зеленський на полях саміту «Країн семи».

Як пише Reuters, президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення захисту України від російських загарбників. Згідно з текстом угоди – вона має стати кроком на шляху до можливого членства України в НАТО.