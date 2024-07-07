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Україна отримає додатковий Patriot від Нідерландів

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Україна отримає додатковий Patriot від Нідерландів
Україні нададуть додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони
фото з відкритих джерел

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку нашої держави з самого початку повномасштабної російської агресії

Міністри оборони та закордонних справ Нідерландів Рубен Брекельманс і Каспаро Вельдкамп здійснили візит до Києва. Вони заявили, що Україні нададуть додатковий комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони. Про це члени нового уряду Нідерландів оголосили на спільному брифінгу з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє «Радіо Свобода».

«Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни доставки цього комплексу до України», – сказав Дмитро Кулеба.

Крім того, йдеться про:

  • ухвалення рішення про закупівлю зброї у українських виробників;
  • виділення 2 мільйонів євро на проведення криміналістичних досліджень та ідентифікації тіл;
  • передачу Україні криміналістичної лабораторії;
  • допомогу повернути дітей, який викрала Росія.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, свій перший закордонний візит новопризначені міністр закордонних справ та міністр оборони Нідерландів здійснили саме в Україну.

«Сьогодні в Одесі під час зустрічі розповів про російські обстріли цивільної та критичної інфраструктури цього міста. Важливо посилити українську протиповітряну оборону», – написав він.

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку нашої держави з самого початку повномасштабної російської агресії.

Раніше Україна отримала третій зенітно-ракетний комплекс Patriot, який Німеччина обіцяла Києву ще в середині червня. 

Також повідомлялося, що влада Німеччини обговорює можливість відправки в Україну ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Міноборони ФРН підписало новий контракт на постачання до Бундесверу чотирьох систем Patriot, також готується рамковий договір на постачання ще чотирьох систем із 2028 року. Нові закупівлі передусім покликані заповнити прогалини, які виникли внаслідок постачання Україні систем ППО.

Нагадаємо, на Україну чекають хороші новини щодо постачання систем протиповітряної оборони під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Крім того, Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Україна ведуть перемовини щодо постачання Києву до восьми систем ППО Patriot.

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Теги: росія міністр Свобода радіо Володимир Зеленський президент Дмитро Кулеба

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