Олексій Копитько
Олексій Копитько Експерт та блогер

Путін перекладає провину за війну на Трампа

glavcom.ua
Як Путін перекладає провину за війну на Трампа
фото: AP

Трамп і Путін дивляться на ЄС однаково – як на здобич

Росія відкрито веде «переговори» терором цивільного населення. Де-факто в Абу-Дабі зараз проходять зустрічі української сторони з терористами при неочевидній позиції США.

Санкціонувати в такий момент комплексний удар по Києву, Харкову (вже 31 постраждалий, у т.ч. 2 дітей) та іншим містам міг тільки головний терорист – Путін. Це його підкріплення аргументу, що без вирішення «територіального питання» за «формулою Анкориджа» навіть припинення вогню не буде.

По суті, Путін навмисно перекладає провину на Трампа і робить його прямим співорганізатором гуманітарної катастрофи в Україні. Тут якихось особливих несподіванок немає. Поки Росія вірить в успіх терору, а заходи для зміни її позиції недостатні (точково ганяють 1 танкер, а не 50 одночасно), у Кремля немає мотивів зупинятися.

На цьому тлі повернемося до Давосу. Мабуть, знадобиться кілька текстів, щоб не пропустити цікаве.

• 1 • 

Судячи з моєї стрічки і валу публікацій у ЗМІ, багато добрих людей, які захопилися промовою товариша Карні, прочитали всі літери, але не змогли скласти слово. Не кажучи вже про те, щоб вловити сенс.

Товариш Карні з посиланням на не менш шанованого товариша Стубба (бо принципи однакові) сказав буквально наступне: з людожерами ми за стіл не сядемо, це в цілому негігієнічно і апріорі провокує неочевидні наслідки. А ось з вбивцями, злодіями і ґвалтівниками – цілком пообідаємо, якщо буде щось смачненьке. Тобто, таке, що відповідає інтересам. Це перший крок.

• 2 • 

За ним читається другий крок, до якого зробив підведення прем'єр Бельгії – товариш Барт де Вевер – на панельній дискусії за участю прем'єра Хорватії Андрія Пленковича і президента Литви Гітанаса Науседи. Він передав ідею дуже прозоро, просто не всі поки що вловили наслідки.

Де Вевер сказав буквально наступне: справа не в Трампі (який нам може не подобатися, і т.д.), справа в тому, що в США відбувся структурний зсув. Америка, як хатинка на курячих ніжках, ще за Обами почала розворот до Тихого океану передом, а до Атлантичного – задом. Що є відображенням об'єктивних пріоритетів і деякого занепаду Європи. Тобто, Атлантичний океан повільно перетворюється на глобальну периферію, світ структурується відносно Тихого океану, стає пацифікоцентричним.

У 2007 р. ВВП ЄС був у 5 разів більший за китайський і приблизно дорівнював американському. Зараз ВВП Китаю і ЄС зрівнялися, тобто Китай виріс у 5 разів відносно Європи, а ЄС відносно США впав удвічі. Де Вевер багато говорив про слабкість Європи, про залежність від американських технологій, якими Європа не володіє і не керує, про відсутність «великої палиці», яка повинна підкріпити м'які розмови.

І робить висновок: США більше не можуть розглядатися як союзник (бо вони не поводяться як союзник), тому Європі треба, не руйнуючи старі союзи, думати про нові.

У тому числі – залучаючи Китай, щоб крім повного випадання в імперський порядок денний, Пекін розглядав win-win історії. Тому що зараз виглядає так, що виграш Китаю – це програш Європи... Майже дослівно те, що сказав Карні.

Після чого легко читається другий хід: якщо ми говоримо з Китаєм, то чому ми не говоримо з Росією? Бо є залізне обґрунтування. Формально де Вевер міркує як проєвропейський прагматик. Але якщо продовжити його логіку ліквідації залежності від «несоюзників», то неминуче доведеться вирішувати питання енергетики, в тому числі – нафти. Китай точно не допоможе Європі з нафтою, це ж очевидно?

Зараз близько 21% нафти в ЄС надходить із США. Ще близько 17-18% – із «країн СНД, крім Росії», маються на увазі Казахстан і Азербайджан. Але Росія тримає руку на крані з казахською нафтою. Як мінімум третина нафти в Європі зараз контролюється «несоюзниками». А згорілий трансформатор на родовищі Тенгіз в Казахстані (як зараз) підвішує енергетичну безпеку ЄС.

Якщо Трамп підкрутить Венесуелу, накуролесить в Ірані і поторкає Нігерію, до 40-45% нафти в ЄС будуть надходити з «несоюзних» джерел. І якщо намагатися балансувати США по нафті, то реальна альтернатива – пом'якшувати позицію щодо Росії. Про це поки не говорять вголос, але воно спливає на другому ходу. Де Вевер журиться, що європейці перетворилися на рабів, над чим відразу ж посміявся Кирило Дмитрієв. Але де-факто бельгійський прем'єр зрівняв США і Росію.

Його висновок зводиться до того, що:

  1. треба говорити з китайцями через голову США;
  2. треба говорити з Росією на базі єдиної позиції, інакше розділена Європа прозвучить слабо.

Згідно з логікою де Вевера, єдина реальна причина, через яку Європа хоче (!), але не може говорити з Росією – це відсутність «великої палиці». Якою завжди були США. В Європи зараз немає аргументів для ефективних дебатів з РФ. Вихід він бачить у нарощуванні сили Європи за рахунок активізації співпраці. Але це – лише благородна риторика, за якою немає змісту. Необхідні словесні реверанси, ціну яких де Вевер розуміє прекрасно.

Трамп і Путін дивляться на ЄС однаково – як на здобич. Якщо в умовній Бельгії прийнято розмовляти з їжею, то в Кремлі – точно ні. Ідея закликати Китай, щоб пом'якшити позицію США і захиститися від Росії – це подвійне самогубство.

Європа – дуже сильна, у неї великі ресурси. Але вона драматично відстає за часом. Затягувати час далі – згубно. Човен тоне швидше, ніж вдається латати пробоїни і вичерпувати воду. Треба форсувати. Завдання може бути вирішене, тільки якщо додати в рівняння Україну на боці Європи. Це може бути та «палиця», яка вправить мізки Кремлю. Тільки в Україні і в контексті України Європа може швидко спроєктувати силу так, щоб Кремль відступив.

Але поки Москва активно бореться за «нейтралітет» України, Європа зволікає, вправляючись у риториці. При лінійному розвитку цього сценарію результат може бути тільки один – Україна вимушено погодиться на «нейтралітет», а ЄС буде розірваний.

Чіплятися за «правила», «цінності» і симулякри, від яких Європа/Канада/США стрімко відмовляються, для України не буде ніякого сенсу. Це перетворюється на кривавий водевіль. Де водевіль на заході, а кров – у нас. Або ЄС повноцінно розділить ризики, або нехай готується прийняти наслідки. Ось такий він, цей Давос.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Олексій Копитько

Путін перекладає провину за війну на Трампа
Путін перекладає провину за війну на Трампа
Атомна тріщина путінського режиму. Сигнал про початок внутрішньої війни?
Атомна тріщина путінського режиму. Сигнал про початок внутрішньої війни?
Надія європейців «пересидіти» Трампа – крихкий план. І ось чому
Надія європейців «пересидіти» Трампа – крихкий план. І ось чому
«СВО» довша за Велику Вітчизняну: що пішло не так у Росії
«СВО» довша за Велику Вітчизняну: що пішло не так у Росії
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
Вирішальний етап війни ще попереду
Вирішальний етап війни ще попереду

