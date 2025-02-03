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США припиняють допомогу Південній Африці через масові порушення прав людини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США припиняють допомогу Південній Африці через масові порушення прав людини
Дональд Трамп зупинив фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування
фото з відкритих джерел

Очільник США заявив, що Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано

Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір призупинити фінансову допомогу Південній Африці. Про це він написав на своїй сторінці в Truth Social.

Причина: масові порушення прав людини.

«Південна Африка конфісковує землю і поводиться з певними класами людей дуже погано. Це погана ситуація, про яку ліві радикальні ЗМІ не хочуть навіть згадувати. Масове порушення прав людини, як мінімум, відбувається на очах у всіх», – написав він.

Трамп наголосив, що Сполучені Штати не будуть терпіти такого ставлення до людей та будуть діяти.

«Я припиняю будь-яке подальше фінансування Південної Африки до завершення повного розслідування цієї ситуації», – підсумував він.

Офіційних коментарів від влади ПАР поки що не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно висунув ультиматум щодо зменшення впливу Китаю в зоні Панамського каналу, попередивши про можливі заходи у разі відсутності негайних змін.

Рубіо наголосив, що нинішня ситуація, коли Комуністична партія Китаю зберігає контроль та вплив над Панамським каналом, є прямою загрозою для його функціонування і порушує Договір про постійний нейтралітетканалу. 

У разі відсутності негайних змін Сполучені Штати «вимагатимуть вжиття заходів, необхідних для захисту своїх прав згідно з Договором».

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Теги: Дональд Трамп США Африка Південно-Африканська республіка фінансування

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