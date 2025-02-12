Зеленський про початок великої війни: Всередині Офісу президента загинули люди, мене хотіли вбити

Коли росіяни оточили Київ, Москва поставила ультиматум, ще жорсткіший за Мінські угоди

На початку повномасштабного вторгнення на президента Володимира Зеленського чинився всебічний тиск, аби він пішов на ультиматум російського диктатора Володимира Путіна. Були люди, які хотіли його вбити. Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Guardian, яке опублікував на своєму ютуб-каналі.

«Коли росіяни оточили Київ і окупували велику кількість нашої держави, 50%, вони поставили ультиматум. Він був схожий на Мінськ («Мінські угоди, прийняті у 2014-2015 роках для врегулювання ситуації на Донбасі, – «Главком»), але ще жорсткіший. Вони хотіли поставити ультиматум, щоб ми повністю зрадили нашим національним інтересам. Тобто всі оці слова «денацифікація», «демілітаризація», щоб у нас не було армії, щоб їхні проросійські люди стали керувати державою, щоб ми віддали території, щоб «русский язык» був офіційною мовою і багато всього», – розповів український лідер.

Зеленський наголосив, що не міг піти на ультиматум Путіна, бо це було б «повною зрадою».

«До мене відправляли посильних, навіть серед депутатського корпусу. Багато хто приходив і казав, що завтра нас окупують, треба бігти. Багато лідерів мені дзвонили і казали, що треба виїжджати», – пригадав він.

За словами президента, тиск на нього чинився з різних сторін.

«Були люди, які хотіли вбити, були постріли. Загинули деякі люди всередині нашого Офісу (Офісу президента, – «Главком»). Були наші люди, які захищали. Була висадка десанту тощо», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю для британської газети The Guardian. У ньому він, зокрема, прокоментував роль президента США Дональда Трампа у врегулюванні війни в Україні: «Найголовніше – це рішучість президента Трампа, сильні дії, швидкі ухвалення рішень, конкретика й ухвалення рішень усе ж таки через сильну позицію. Мені здається, що це саме те, що нам потрібно, щоб змусити Путіна зупинити війну, припинити її та визнати, що це дуже велика помилка».