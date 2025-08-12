Успішні атаки вглиб РФ посилюють позиції України на переговорах

Російський військово-промисловий комплекс має вразливі місця

Орально-текстова підготовка до зустрічі на Алясці виходить на фінішну пряму. Градус заяв буде зростати, як і інтенсивність вкидання інформації.

Можна сміливо ще пару днів нічого не читати і не слухати, а напередодні зібрати розстановку і фон. Набагато важливішою є ситуація на полі бою і додаткові військові аргументи.

Коли вранці з'явилися повідомлення про удар невідомих дронів по Арзамаському приладобудівному заводу ім. П.І. Пландіна, вже з високою ймовірністю можна було передбачити, чиї вони.

Через деякий час з'явилося офіційне повідомлення: ЦСО «А» СБУ вразив (з відстані – близько 775-800 км) дронами черговий завод. І не простий, а важливий.

АПЗ входить до складу АТ Корпорація «Тактичне ракетне озброєння». Серед іншого, виробляє різноманітне начиння для крилатих ракет Х-32 (основний носій – Ту22МЗ) і Х-101 (носії – Ту-160 і Ту-95).

СБУ у рутинному режимі продовжує успішно атакувати підприємства російського ВПК, зменшуючи можливості для ракетних і дронових атак по території України.

Очевидно, що влучання навіть декількох БпЛА не знищить величезний завод. Але є нюанс. Наприклад, з тією ж ракетою Х-101. Росіяни клялися, що ракета виготовлена виключно з російських компонентів. На практиці виявилося (після вивчення збитих ракет), що всередині повно мікросхем та інших деталей західного походження (США, Швейцарія тощо). У тому числі – цивільного (подвійного) призначення.

Російський ВПК має вразливі місця, і методична пристрілка по заводах дає свої плоди в умовах залежності РФ від імпорту. Навіть поодиноке влучання може завдати дуже болючого удару. У комплексі з переслідуванням стратегічної російської авіації це реальний фактор впливу на хід війни.

Успішні атаки вглиб РФ додають політичних аргументів тим, чиї інтереси збігаються з нашими. Що зараз особливо важливо.