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Російські ДРГ почали заходити у Покровськ – DeepState

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Російські ДРГ почали заходити у Покровськ – DeepState
Сили оборони ліквідують диверсійні групи, яким вдалося увійти у Покровськ Донецької області
фото: з відкритих джерел

Серед бійців ЗСУ є втрати через «дружній вогонь»

Декілька днів тому представники ЗС РФ через Звірове проникли у Покровськ, скориставшись недостовірним поданням обстановки на місцях, а також тим, що в однієї з бригад, які захищають місто, закінчилася піхота. Про це пише «Главком» з посилання на повідомлення осінт-аналітиків каналу DeepState.

Ворог намагається закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України. Щоб це не переросло у катастрофу, ситуацію, як наголошується, терміново довелося виправляти бійцям 155 ОМБр та 68 ОЄБр.

«Зараз ще триває пошук та знищення даних груп. Когось вбили, когось ще ні», – йдеться у повідомленні.

На жаль, є втрати й з нашого боку, інформують на каналі. Крім того, зросла кількість дружнього вогню, адже всі знали про диверсантів, але більшість не мала розуміння маршрутів, та як і де перебувають. 

 

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прозвітував Верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті. Сирський повідомив, що противник продовжує використовувати тактику малих піхотних груп, але його спроби прорвати оборону в районі Покровська виявилися безрезультатними - українські військові знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути в місто.

Водночас згідно зі звітом Інституту з вивчення війни (ISW) українські військові просунулися на Покровському напрямку.
За даними аналітиків, геолокаційні відеозаписи свідчать про те, що підрозділи ЗСУ просунулися в північній частині села Миколаївка, на північний схід від Покровська. При цьому в ISW звернули увагу, що окупанти повідомляли про нібито просування на захід від Новоекономічного. Але, як підкреслили аналітики, підтвердження цим успіхам росіян немає.

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Теги: війна Покровськ ЗСУ

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