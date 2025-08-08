Кабмін затвердив виплати до Дня Незалежності 2025: хто і скільки отримає

Виплати до Дня Незалежності надаються відповідно до законів України

Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка визначає розміри разової грошової допомоги до Дня Незалежності України у 2025 році. Ці виплати призначені для ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, а також осіб, що мають особливі заслуги перед державою. Загалом розмір допомоги коливатиметься від 450 до 3 100 грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

Кому призначаються виплати та як їх отримати

У 2025 році механізм нарахування допомоги залишився без змін. Пенсіонери, які мають право на виплату, отримають її автоматично в серпні разом з основною пенсією. Звертатися до Пенсійного фонду окремо не потрібно.

Для військовослужбовців та працівників, які мають відповідний статус, виплати перерахують на рахунки військових частин чи організацій на підставі заявок від роботодавців. Важливо переконатися, що роботодавець має всі документи, які підтверджують ваш статус ветерана війни.

Особи, які не є ані пенсіонерами, ані військовослужбовцями, повинні подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України. Заяву можна подати особисто у довільній формі, поштою або онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису. Кінцевий термін подачі заяви – 1 серпня 2025 року, але його може бути продовжено до 1 жовтня 2025 року.

У заяві потрібно вказати:

персональні дані та документи, що посвідчують особу;

номер банківського рахунку для зарахування коштів;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

дані з посвідчення, яке підтверджує право на отримання грошової допомоги.

Необхідні документи до заяви:

копія паспорта або тимчасового посвідчення громадянина України (за особистого подання – з наданням оригіналу);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус (за особистого подання – оригінал).

Розміри виплат

У 2025 році розміри разової грошової допомоги становлять:

3 100 грн – для осіб з інвалідністю I групи, отриманою внаслідок війни, а також для громадян, які мають особливі заслуги перед державою.

2 900 грн – для осіб з інвалідністю II групи внаслідок війни.

2 700 грн – для осіб з інвалідністю III групи, спричиненою війною.

1 000 грн – для учасників бойових дій.

650 грн – для членів родин осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною.

450 грн – для учасників війни, а також колишніх в’язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання.

Нагадаємо, в Україні пенсію по інвалідності призначають лише за умови встановлення інвалідності. Для її призначення важливо мати визначений мінімум страхового стажу, який залежить від групи інвалідності та віку людини, повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд України.

У відомстві зазначили, що розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком