РФ вдарила по житловому кварталу у Білозерському: є загиблі та поранені (фото)

Через російський удар пошкоджено вісім багатоквартирних будинків

Пізно увечері, 11 серпня, окупаційні війська завдали удару по житловому кварталу у Білозерському, внаслідок чого загинули двоє цивільних. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

«11 серпня 2025 року о 22:55 окупаційні війська здійснили атаку на Білозерське. Під ударами «ФАБ-250» з УМПК опинився житловий квартал, де у своїх оселях перебували цивільні. Чоловік 43 років та 34-річна жінка від отриманих тілесних ушкоджень загинули», – йдеться у повідомлені.

фото: Донецька обласна прокуратура

Також внаслідок удару поранення отримали семеро цивільних: троє чоловіків, троє жінок, а також 16-річний юнак. За даними прокуратури, вони отримали мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, а також струс головного мозку, осколкові поранення, різані рани, забої й контузію.

Загалом через російську агресію пошкоджено вісім багатоквартирних будинків та шість транспортних засобів.

фото: Донецька обласна прокуратура

«За процесуального керівництва Покровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування цинічної атаки окупантів на цивільне населення», – підсумували у прокуратурі.

фото: Донецька обласна прокуратура

Нагадаємо, також російські загарбники вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Загинув щонайменше один військовослужбовець, 11 отримали поранення, ще 12 звернулося за медичною допомогою через акубаротравму та гострий стрес.