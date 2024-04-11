Хроніка санкцій. Росіяни скочуються все глибше в боргову яму

Центральний банк РФ фіксує зростання кількості позичальників із кількома кредитами. У результаті в країні утворюється величезний борговий ком

З початку року портфель кредитів росіян зріс на 2,3%

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій:

1

У РФ торгівля в юанях впала після відмови китайських банків працювати з російськими платежами.

У лютому на тлі зниження обсягів як експорту, так і імпорту частка юаню в експортному виторгу зменшилася до 30,2% (у січні – 40,7%), а в розрахунках за імпорт – до 32,3% (у січні – 38, 5%).

При цьому частка китайської валюти в розрахунках впала набагато сильніше, ніж торгівля.

У розрахунках за експорт виручка в доларах і євро майже не змінилася, а ось у юанях обвалилася на 30% – з $13,4 до $9,3 млрд. Лише половину операцій вдалося перевести в рублі: виторг у них зріс із $10,9 до $12 ,8 млрд.

Схожа картина із імпортом. Виручка в юанях скоротилася майже на чверть (-23,4%), або на $2,2 млрд – до мінімальних за рік $7,1 млрд, а частка юаня в розрахунках – до 32,3%, мінімуму з травня.

2

Чергова крадіжка російської влади.

Путін передав до тимчасового управління Росмайна активи сільськогосподарської компанії «АгроТерра».

Йдеться про частки, що належать нідерландським Agroterra Investments BV, NAP Finance B. V та іншим.

Компанія вирощує сою, пшеницю, цукрові буряки, соняшник, ріпак. «АгроТерра» обробляє понад 200 тис. га і входить до топ-20 найбільших власників сільськогосподарської землі в Росії.

Її виробництва знаходяться у Курській, Липецькій, Пензенській, Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.

3

Росіяни скочуються все глибше в боргову яму.

З початку року портфель кредитів росіян зріс на 2,3%.

Це помітно випереджає прогноз Центробанку РФ, який очікував, що тенденція до охолодження ринку споживчого кредитування, що намітилася наприкінці минулого року, збережеться і за підсумками всього року портфель додасть 3–8%.

Швидке (вище за прогноз ЦБ) зростання незабезпеченого споживчого кредитування стало несподіваним для Центробанку РФ.

Портфель кредитних карток у «Сбербанку» за березень додав 4%, а з початку року – 10,2% і наближається до половини портфеля споживкредитів: 1,8 трлн руб, або 46%, на 1 квітня.

Зберігається швидкість, з якої зростає споживче кредитування, значною мірою забезпечена кредитками, де ставки завжди були досить високими і тому менш чутливими до зміни ринкових ставок.

Центральний банк РФ фіксує зростання кількості позичальників із кількома кредитами. У результаті в країні утворюється величезний борговий ком.

4

США зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові СПГ проєкти. Про це сказав помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт.

У Сполучених Штатах Америки зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти.

Водночас, Вашингтон має намір продовжувати накладати санкції на російські нафтові танкери.

Це необхідно, щоб посилити дотримання цінового обмеження G7 на експорт російської нафти, яке успішно знижує нафтові доходи Москви.

«Ми намагаємося якнайшвидше скоротити доходи Росії від нафти і газу, не дестабілізуючи при цьому наш глобальний енергетичний ринок», – заявив Пайєтт.

За його словами, доходи Москви від податку на нафту знизилися майже на 30% порівняно з рівнем 2022 року, а загальне скорочення доходів від експорту нафти з Росії складає $2,6 млрд порівняно з листопадом 2022 року.

5

Державний департамент США занепокоєний через зусилля Китаю допомогти Росії відновити її оборонно-промислову базу. Про це сказав речник американського зовнішньополітичного відомтва Метью Міллер.

У Штатах розглядають підтримку Пекіном російської війни проти України як загрозу безпеки у Європі та в усьому світі.

У Вашингтоні були і раніше стурбовані через підтримку Китаєм вторгнення РФ в Україну.

Однак в останні місяці занепокоєння зросло через зусилля Пекіна допомогти Москві відновити її оборонно-промислову базу.

Це питання Штати обговорювали із партнерами по всьому світу.

«В останні місяці ми бачили, що КНР почала відбудовувати цю промислову базу. По суті, вони замінювали торгівлю РФ з європейськими партнерами, яка була призупинена після вторгнення та введення санкцій, а також вони допомагали надавати компоненти, які розширюють можливості РФ для нападу на Україну», – наголосив Міллер.

Глава США Джо Байден особисто висловив занепокоєння китайському лідеру Сі Цзіньпіну щодо вищезгаданої підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.

6

Шість країн, що межують із Північним морем, планують захистити море від росіян.

Шість країн, що межують із Північним морем, підписали угоду про захист найважливіших об'єктів підводної інфраструктури від іноземних диверсій та нападів.

Договір, підписаний Бельгією, Нідерландами, Німеччиною, Норвегією, Великою Британією та Данією, спрямований на «зміцнення співпраці» для захисту енергетичної інфраструктури та підвищення рівня безпеки в регіоні.

Міністерство клімату, енергетики та комунального господарства Данії заявило, що Північне море стає «центром критичної інфраструктури», що з'єднує європейські країни за допомогою силових кабелів, газопроводів та телекомунікаційних ліній.

«Це означає, що зростає транскордонна взаємозалежність, а разом з нею і підвищений ризик саботажу та небажаної уваги з боку ворожих суб'єктів», – заявили в міністерстві.

У травні 2023 року НАТО заявило, що Росія може саботувати підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.

Міністр юстиції Бельгії Пол Ван Тігхельт заявив, що нова угода забезпечить «однаковий рівень безпеки морської та підводної інфраструктури на всіх кордонах», замість варіюватися «від країни до країни».

7

Латвія за період із січня до березня поточного року збільшила ввезення російського зерна майже на 40%, повідомило агентство BNS з посиланням на Службу державних доходів республіки.

За її даними, протягом першого кварталу Латвія імпортувала із РФ 158,3 тис. тонн зерна, що на 39,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

8

Литва анулюватиме посвідку на проживання білорусам і росіянам, якщо ті їздитимуть на батьківщину більше одного разу на місяць, відповідний законопроект внесено до сейму країни.