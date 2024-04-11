Хроніка санкцій. Росіяни скочуються все глибше в боргову яму
З початку року портфель кредитів росіян зріс на 2,3%
Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій:
1
У РФ торгівля в юанях впала після відмови китайських банків працювати з російськими платежами.
- У лютому на тлі зниження обсягів як експорту, так і імпорту частка юаню в експортному виторгу зменшилася до 30,2% (у січні – 40,7%), а в розрахунках за імпорт – до 32,3% (у січні – 38, 5%).
- При цьому частка китайської валюти в розрахунках впала набагато сильніше, ніж торгівля.
- У розрахунках за експорт виручка в доларах і євро майже не змінилася, а ось у юанях обвалилася на 30% – з $13,4 до $9,3 млрд. Лише половину операцій вдалося перевести в рублі: виторг у них зріс із $10,9 до $12 ,8 млрд.
- Схожа картина із імпортом. Виручка в юанях скоротилася майже на чверть (-23,4%), або на $2,2 млрд – до мінімальних за рік $7,1 млрд, а частка юаня в розрахунках – до 32,3%, мінімуму з травня.
2
Чергова крадіжка російської влади.
- Путін передав до тимчасового управління Росмайна активи сільськогосподарської компанії «АгроТерра».
- Йдеться про частки, що належать нідерландським Agroterra Investments BV, NAP Finance B. V та іншим.
- Компанія вирощує сою, пшеницю, цукрові буряки, соняшник, ріпак. «АгроТерра» обробляє понад 200 тис. га і входить до топ-20 найбільших власників сільськогосподарської землі в Росії.
- Її виробництва знаходяться у Курській, Липецькій, Пензенській, Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.
3
Росіяни скочуються все глибше в боргову яму.
- З початку року портфель кредитів росіян зріс на 2,3%.
- Це помітно випереджає прогноз Центробанку РФ, який очікував, що тенденція до охолодження ринку споживчого кредитування, що намітилася наприкінці минулого року, збережеться і за підсумками всього року портфель додасть 3–8%.
- Швидке (вище за прогноз ЦБ) зростання незабезпеченого споживчого кредитування стало несподіваним для Центробанку РФ.
- Портфель кредитних карток у «Сбербанку» за березень додав 4%, а з початку року – 10,2% і наближається до половини портфеля споживкредитів: 1,8 трлн руб, або 46%, на 1 квітня.
- Зберігається швидкість, з якої зростає споживче кредитування, значною мірою забезпечена кредитками, де ставки завжди були досить високими і тому менш чутливими до зміни ринкових ставок.
- Центральний банк РФ фіксує зростання кількості позичальників із кількома кредитами. У результаті в країні утворюється величезний борговий ком.
4
США зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові СПГ проєкти. Про це сказав помічник держсекретаря США з питань енергетики Джеффрі Пайєтт.
- У Сполучених Штатах Америки зосереджені на тому, щоб Росія не могла розвивати нові газові проєкти.
- Водночас, Вашингтон має намір продовжувати накладати санкції на російські нафтові танкери.
- Це необхідно, щоб посилити дотримання цінового обмеження G7 на експорт російської нафти, яке успішно знижує нафтові доходи Москви.
- «Ми намагаємося якнайшвидше скоротити доходи Росії від нафти і газу, не дестабілізуючи при цьому наш глобальний енергетичний ринок», – заявив Пайєтт.
- За його словами, доходи Москви від податку на нафту знизилися майже на 30% порівняно з рівнем 2022 року, а загальне скорочення доходів від експорту нафти з Росії складає $2,6 млрд порівняно з листопадом 2022 року.
5
Державний департамент США занепокоєний через зусилля Китаю допомогти Росії відновити її оборонно-промислову базу. Про це сказав речник американського зовнішньополітичного відомтва Метью Міллер.
- У Штатах розглядають підтримку Пекіном російської війни проти України як загрозу безпеки у Європі та в усьому світі.
- У Вашингтоні були і раніше стурбовані через підтримку Китаєм вторгнення РФ в Україну.
- Однак в останні місяці занепокоєння зросло через зусилля Пекіна допомогти Москві відновити її оборонно-промислову базу.
- Це питання Штати обговорювали із партнерами по всьому світу.
- «В останні місяці ми бачили, що КНР почала відбудовувати цю промислову базу. По суті, вони замінювали торгівлю РФ з європейськими партнерами, яка була призупинена після вторгнення та введення санкцій, а також вони допомагали надавати компоненти, які розширюють можливості РФ для нападу на Україну», – наголосив Міллер.
- Глава США Джо Байден особисто висловив занепокоєння китайському лідеру Сі Цзіньпіну щодо вищезгаданої підтримки Китаєм російської оборонно-промислової бази.
6
Шість країн, що межують із Північним морем, планують захистити море від росіян.
- Шість країн, що межують із Північним морем, підписали угоду про захист найважливіших об'єктів підводної інфраструктури від іноземних диверсій та нападів.
- Договір, підписаний Бельгією, Нідерландами, Німеччиною, Норвегією, Великою Британією та Данією, спрямований на «зміцнення співпраці» для захисту енергетичної інфраструктури та підвищення рівня безпеки в регіоні.
- Міністерство клімату, енергетики та комунального господарства Данії заявило, що Північне море стає «центром критичної інфраструктури», що з'єднує європейські країни за допомогою силових кабелів, газопроводів та телекомунікаційних ліній.
- «Це означає, що зростає транскордонна взаємозалежність, а разом з нею і підвищений ризик саботажу та небажаної уваги з боку ворожих суб'єктів», – заявили в міністерстві.
- У травні 2023 року НАТО заявило, що Росія може саботувати підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України.
- Міністр юстиції Бельгії Пол Ван Тігхельт заявив, що нова угода забезпечить «однаковий рівень безпеки морської та підводної інфраструктури на всіх кордонах», замість варіюватися «від країни до країни».
7
Латвія за період із січня до березня поточного року збільшила ввезення російського зерна майже на 40%, повідомило агентство BNS з посиланням на Службу державних доходів республіки.
За її даними, протягом першого кварталу Латвія імпортувала із РФ 158,3 тис. тонн зерна, що на 39,8% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.
8
Литва анулюватиме посвідку на проживання білорусам і росіянам, якщо ті їздитимуть на батьківщину більше одного разу на місяць, відповідний законопроект внесено до сейму країни.
- «Було б доцільно скасувати дозвіл, виданий громадянам Білорусі на тимчасове проживання в Литві, якщо вони їздять до Білорусі більше одного разу на місяць протягом останніх 12 місяців», – йдеться у документі. Такі санкції стосуються і росіян.
- На думку авторів законопроекту, громадяни Росії та Білорусі можуть бути завербовані на батьківщині та виконувати у Литві завдання розвідки.
- Крім того, дозвіл на проживання пропонують анулювати, якщо росіяни і білоруси публічно схвалили військову агресію проти України або систематично поширюють неправдиву інформацію, яка «суперечить інтересам суспільства чи держави».
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