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Теракт у Підмосков'ї. ISW проаналізував заяву Лукашенка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Теракт у Підмосков'ї. ISW проаналізував заяву Лукашенка
Аналітики вважають, що в Лукашенка дуже мало очевидних стимулів брехати про факти нападу
фото з відкритих джерел

Лукашенко своїми словами поставив під сумнів твердження Кремля про причетність України до теракту

Заява президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що нападники на ТРЦ «Кроку Сіті Хол» прямували до Білорусі, могла мати згубні політичні наслідки для його режиму. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нападники на «Крокус Сіті Хол» спочатку втекли до Білорусі, а не до України, прямо підриваючи наратив Кремля про причетність України, можливо, щоб уникнути запитань про те, чому нападники прямували до Білорусі.

У звіті зазначають, що у Лукашенка дуже мало очевидних стимулів брехати про факти нападу таким чином.

Водночас йдеться про те, що припущення про те, що нападники прямували до Білорусі, ймовірно, щоб знайти там притулок, може мати руйнівні політичні наслідки для Лукашенка і його режиму, оскільки підніме питання про те, чому вони думали, що в Білорусі їм буде безпечніше, і хто, на їхню думку, міг би їх там прийняти.

Аналітики вважають, що таким чином, Лукашенко, можливо, хотів запобігти дискусіям про гіпотетичні зв’язки нападників із Білоруссю, сказавши, що білоруські сили відіграли важливу роль у їх арешті.

Зазначається, що заява Лукашенка підриває усталений наратив Кремля, однак вона зменшує вразливість Лукашенка до спроб Кремля використати непублічну інформацію про початкові плани втечі нападників, щоб тиснути на нього в майбутньому.

ISW додає, що російський диктатор Володимир Путін та інші російські посадовці, схоже, намагаються підтримувати послідовну риторичну лінію щодо нападу на «Крокус». Це свідчить про те, що влада РФ ще не до кінця зрозуміла, як узгодити свої інформаційні операції з реальністю провалів розвідки та правоохоронних органів.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко в рамках зустрічі із журналістами заявив, що нападники на «Крокус Сіті» під Москвою пішли на ділянку українсько-російського кордону, бо не могли проникнути до Білорусі. Олександр Лукашенко своїми словами поставив під сумнів твердження Кремля та російської пропаганди щодо того, що учасники нападу на «Крокус Сіті Холлі» нібито з самого початку готувалися до відступу в Україну.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за теракт у концертному залі «Крокус» у підмосковному Красногорську. Такої ж версії притримується Білий дім.

До слова, Басманний суд Москви обрав запобіжний захід чотирьом чоловікам, затриманих за підозрою у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» 22 березня.

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Теги: росія теракт Олександр Лукашенко путін стрілянина

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