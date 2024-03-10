Італія зробила заяву щодо розміщення військ НАТО в Україні
Перетворення Росії на військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО
Італія виступає проти розміщення західних військ в Україні. Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто в інтерв'ю La Stampa.
За словами міністра, такий крок «зітре шлях до дипломатії». Також Крозетто наголосив, що Франції та Польщі варто говорити лише про себе, а не від імені НАТО.
«Ввести війська до Києва означає зробити крок до односторонньої ескалації, яка зітре шлях до дипломатії. Немає сенсу наводити такий аргумент зараз після двох років війни», – сказав міністр.
Також він заявив, що перетворення Росії на військову економіку робить її більш оснащеною та гнучкою, ніж НАТО у військовому виробництві.
«Захід виявив, що має набагато менші виробничі потужності, ніж Росія, і йому потрібен час, щоб змінити тенденцію. Що стосується боєприпасів, то за рік ми вийшли на рівень виробництва, який може допомогти Україні, але все одно нижчий за російський», – вважає він.
Утім, наголошує Крозетто, не варто виключати інший можливий спосіб вирішення конфлікту, «активізуючи дипломатичні канали з більшою силою та наполегливістю».
Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що «деякі країни» вже направили до України своїх військовослужбовців.
До слова, Польща не відправлятиме свої війська на війну в Україну. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що Варшава вважає за краще передати ЗСУ техніку. Крім того, він додав, що Польща навчає третину українських військових.
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