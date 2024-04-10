Вдова Навального назвала «шкідливим» скасування санкцій ЄС проти Фрідмана та Авена
Навальна переконана, зняття санкцій послабить антивоєнний рух та допоможе Володимиру Путіну довше залишатися при владі
Вдова опозиціонера Олексія Навального Юлія назвала «шкідливим» рішення зняти санкції з мільярдерів Михайла Фрідмана та Петра Авена.
За її словами, рішення послабить антивоєнний рух та допоможе Володимиру Путіну довше залишатися при владі. «Хочеться запитати у європейських політиків: «А що змінилося з того часу, як ви російських олігархів під санкції внесли?», — написала вона у твіттері.
Юлія Навальна нагадала, що Фрідман та Авен не зробили жодних публічних заяв проти війни і не зробили жодних спроб покласти їй край.
Вона пов'язала їхній успіх із наймом дорогих адвокатів та лобістів. «Для російських олігархів все легко вирішується грошима», - пише вона.
Нагадаємо, суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів «Альфа-Банку» Петра Авена і Михайла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку. Відповідний документ опубліковано на сайті суду.
Згідно з рішенням суду, підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала. «Суд задовольняє вимоги Петра Авена та Михайла Фрідмана. Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових санкційних актах, не є достатньо обґрунтованою, а отже, включення Авена та Фрідмана до оскаржуваних списків не було виправданим», – йдеться у заяві.
Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.
Нагадаємо, у серпні 2023 року мінфін США вніс до списку санкцій російських бізнесменів і співвласників «Альфа-груп» Михайла Фрідмана та Петра Авена.
Як повідомляв «Главком», у серпні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману у відмиванні грошей. Він підозрюється в відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн дол. та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами банку.
Як відомо, Михайло Фрідман народився у Львові, а мешкає в Лондоні. Крім російського, він має паспорт Ізраїлю.
Фрідман і Авен також є фігурантами санкційного списку ЄС, вони потрапили туди 28 лютого 2022 року, через чотири дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Мільярдери одразу ж заявили, щобудуть оскаржувати санкції.
Україна ввела персоналі санкції проти Михайла Фрідмана у жовтні 2022 року.
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