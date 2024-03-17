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У російському Слов'янську-на-Кубані палає нафтопереробний завод (відео)

Діана Гасюк
glavcom.ua
У російському Слов'янську-на-Кубані палає нафтопереробний завод (відео)
фото: скріншот

Унаслідок вибухів є як мінімум один постраждалий – працівник заводу

У ніч проти 17 березня в російському Слов'янську-на-Кубані пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

«Очевидці повідомляють про звуки вибухів у Слов'янську-на-Кубані. Ймовірно, була атака безпілотників. На одному з місцевих заводів почалася пожежа», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибухів є як мінімум один постраждалий – працівник заводу. На місце події виїхали співробітники швидкої допомоги та оперативні служби.

Російські ЗМІ уточнюють, що ймовірно атакували Слов'янський НПЗ, який виробляє авіаційний газ, бензин, вакуумний газойль і мазут.

Раніше, 16 березня безпілотники атакували два нафтопереробні заводи у Самарській області. 

Як повідомлялося, у Калузькій області РФ дрони атакували нафтохімічне підприємство «Перший Завод», що займається переробкою нафти.

Також зранку, 15 березня, у російському Білгороді знову непокійно, лунали сирени. У місті був обстріл, працювали система ППО.

Місцеві мешканці повідомили про машину, що горить, на вулиці Єсеніна. Влада закликала мешканців спуститися в укриття.

Міноборони Росії стверджує, що ЗСУ спробували атакувати Білгородську область за допомогою реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Як повідомлялося, у ніч на 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами одразу три нафтопереробних заводи – не тільки в Рязані, але й у Кстово (Нижегородська область) та Кірішах (Ленінградська обл). Судячи з відео у мережі, наслідки атаки були доволі суттєвими. До речі, атаковані сьогодні нафтопереробні заводи входять у топ-5 найбільших заводів у РФ.

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Теги: пожежа бензин обстріл завод укриття влада відео росія

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