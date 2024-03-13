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У Рязані пролунали вибухи: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Рязані пролунали вибухи: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
фото з відкритих джерел

Дим видно з різних частин міста, до місця прямують рятувальники

Уранці 13 березня росіяни заявили про пожежу на нафтопереробному заводі в Рязані. Місцеві жителі перед цим нібито чули вибухи. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 кв. м. За даними телегра-каналів, горить установка блоку теплообмінника.

Водночас росЗМІ пишуть про безпілотники над містом, там припускають, що пожежа почалася внаслідок падіння БПЛА. Також місцеві жителі кажуть про три вибухи перед пожежею.

Натомість дим видно з різних частин міста, до місця прямують рятувальники.

Зокрема губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська ППО нібито знищила безпілотник в Кірішському районі, який буцімто намагався підлетіти до нафтопереробного заводу Киришинефтеоргсинтез.

За його словами люди не постраждали, пошкоджень немає.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Є руйнування та постраждалий.

Нагадаємо, 12 березня, у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію.

Близько 11 години безполітник атакував комерційне підприємство у місті. Проте за інформацією від співробіників Росгвардії, бзпілотник нібито було збито зі стрілецької зброї, а постраждалих та руйнувань на об'єкті немає

Через годину надійшла інформація, що вже торговий об'єкт зазнав атаки безпілотника. 

Теги: пожежа росія рятувальники росіяни

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