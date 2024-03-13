У Рязані пролунали вибухи: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

Дим видно з різних частин міста, до місця прямують рятувальники

Уранці 13 березня росіяни заявили про пожежу на нафтопереробному заводі в Рязані. Місцеві жителі перед цим нібито чули вибухи. Про це повідомляють росЗМІ.

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Зазначається, що площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 кв. м. За даними телегра-каналів, горить установка блоку теплообмінника.

Водночас росЗМІ пишуть про безпілотники над містом, там припускають, що пожежа почалася внаслідок падіння БПЛА. Також місцеві жителі кажуть про три вибухи перед пожежею.

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Натомість дим видно з різних частин міста, до місця прямують рятувальники.

Зокрема губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що російська ППО нібито знищила безпілотник в Кірішському районі, який буцімто намагався підлетіти до нафтопереробного заводу Киришинефтеоргсинтез.

За його словами люди не постраждали, пошкоджень немає.

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Раніше повідомлялося, що у ніч проти 13 березня кілька областей Росії потрапили під атаку дронів. Є руйнування та постраждалий.

Нагадаємо, 12 березня, у Білгороді було зафіксовано декілька влучань безпілотних літальних апаратів. Місцеві Telegram-канали повідомляють про атаки на підприємства та адміністрацію.

Близько 11 години безполітник атакував комерційне підприємство у місті. Проте за інформацією від співробіників Росгвардії, бзпілотник нібито було збито зі стрілецької зброї, а постраждалих та руйнувань на об'єкті немає

Через годину надійшла інформація, що вже торговий об'єкт зазнав атаки безпілотника.