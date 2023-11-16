У Києві виявлено незаконні обмінники, в яких продавали фальшиві долари

У межах розслідування детективи БЕБ задокументували факт продажу 1,5 тис. фальшивих доларів в одному зі столичних пунктів обміну валют

Ділки налагодили роботу фіктивних пунктів обміну валют, використовуючи ліцензії іншого товариства

У столиці детективи Бюро економічної безпеки припинили роботу пунктів обміну валют, які працювали за ліцензією іншої фірми і продавали фальшиві долари. Викрити незаконну діяльність допоміг громадянин, який став жертвою шахрайської схеми. Про це інформує Київська міська прокуратура.

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До правоохоронців звернувся один із клієнтів обмінника, який повідомив, що йому продали підроблені гроші. За цим фактом відкрили кримінальне за ч. 3 ст. 199 КК України.

У межах розслідування детективи БЕБ задокументували факт продажу 1,5 тис. фальшивих доларів в одному зі столичних пунктів обміну валют. Це були банкноти старого зразка, номіналом 100 дол. кожна.

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Пізніше правоохоронці виявили ще один обмінник, де громадянам також збували фальшиві гроші. Під час обшуку приміщення вилучили готівку в іноземній та українській валюті і техніку на загальну суму понад 2 млн грн.

Слідчі також з'ясували, що ділки налагодили роботу фіктивних пунктів обміну валют, використовуючи ліцензії іншого товариства.

Нині встановлюються особи всіх причетних до незаконної діяльності. Організаторам збуту фальшивих доларів загрожує позбавлення волі від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що у Києві СБУ викрила банду фальшивомонетників. За даними слідчих, троє чоловіків хотіли продати у столиці пів мільйона підробленої валюти.