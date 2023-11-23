Кремль стурбований виборами президента Росії 2024 року: оцінка ISW

Кремль також бути стурбований рівнем підтримки Путіна серед безпосередніх учасників війни проти України

Кремль виража певну стурбованість щодо майбутніх виборів президента РФ, попри підтримку Володимира Путіна серед росіян. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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У свіжому звіті від 22 листопада зазначається, що голова Центральної виборчої комісії Росії, Елла Памфілова, заявила 21 листопада про спроби деяких російських громадян, як в межах країни, так і за її межами, "дискредитувати" майбутні вибори президента у 2024 році.

«Кремль вважає родичів мобілізованих соціальною групою, які можуть становити одну з найбільших загроз для початку поки що неоголошеної президентської кампанії Путіна», – йдеться у звіті.

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Як повідомило російське видання «Верстка», Кремль доручив російській регіональній владі зупинити протести родичів мобілізованих, заплативши їм.

Аналітики зазначають, що Кремль також може бути стурбований рівнем підтримки Путіна серед безпосередніх учасників війни проти України. Так, вагома частина цих людей мають ультранаціоналістичні погляди і регулярно виступають за повну мобілізацію в Росії, а також за продовження наступальних операцій в Україні.

Крім того, як повідомили експерти, Кремль, можливо, хоче, щоб Путін отримав ще більший відсоток голосів на виборах. Влада намагається заспокоїти групи, які відкрито висловлюють невдоволення рішеннями президента РФ.

Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін напередодні підписав зміни до закону про вибори президента РФ, які, серед іншого, уточнюють порядок проведення голосування на окупованих українських територіях.

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Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, уникатиме теми війни в Україні під час своєї передвиборчої кампанії 2024 року. Натомість, він зосередиться на «стабільності Росії» та критиці Заходу.

Хоча Путін ще не оголосив про свою участь у виборах, відомо, що він збирається балотуватися у президенти як самовисуванець, щоб підвищити авторитет «військового лідера». Наразі Кремль вирішує, хто буде прославляти Путіна перед виборами.