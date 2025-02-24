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Трамп розглядає закриття однієї із баз США, через яку Україна отримувала зброю – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трамп розглядає закриття однієї із баз США, через яку Україна отримувала зброю – ЗМІ
Таке припущення викликане нібито успішними переговорами США і Росії
фото: gnomionline.gr

Американський уряд розпорядився терміново переглянути життєздатність і необхідність подальшого функціонування бази

Президент США Дональд Трамп нібито може закрити американську базу в грецькому місті Александруполіс, яку уряд Греції надав у користування США за президентства Джо Байдена. Її використовували для перекидання військ США у Східну Європу, а також для надсилання озброєння Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на грецьку газету «Демократія», яку цитує видання «ГНОМІ».

За даними авторки матеріалу, американський уряд розпорядився терміново переглянути життєздатність і необхідність подальшого функціонування бази в Александруполісі.

Таке припущення викликане нібито успішними переговорами США і Росії, на тлі яких Вашингтон, мовляв, може відмовитися від надсилання зброї Україні, а тому й базу в Греції можуть визнати непотрібною.

Як пише видання, рішення про закриття бази задовольнить російського диктатора Володимира Путіна, який зарахував Грецію до ворожих щодо Росії країн саме через наявність на її території американської бази, через яку Україна отримувала допомогу.

Нагадаємо, Стармер і Макрон хочуть «відтягнути» Трампа від Путіна. Так, Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом цього тижня.

За інформацією джерел видання, Стармер і Макрон хочуть переконати Трампа припинити сепаратні переговори з Росією в обмін на зобов'язання Європи щодо забезпечення майбутньої безпеки України. Наразі спостерігається «критичний момент» для глобальної безпеки, наголосили Стармер і Макрон.

До слова, переговори між сторонами США та Росії відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, за тиждень після першого раунду, який відбувся минулого вівторка.

Раніше ми писали, що спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог запевнив, що США на боці України. За його словами, будь-яка угода з РФ має гарантувати, що нової війни не буде. 

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Теги: Дональд Трамп Україна Вашингтон демократія озброєння Греція військова допомога

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