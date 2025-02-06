Чи контактувала Україна з КНДР для передачі полонених? Заява посла

Дмитро Пономаренко зробив заяву про обмін полоненими між Україною та КНДР

За словами посла, можливість передати полонених «третім країнам» розглядається через загрозу їхньому життю на батьківщині

Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявив, що Київ готовий до співпраці з Сеулом щодо передачі північнокорейських військовополонених, захоплених у Курській області. Водночас він не повідомляє, чи контактувала країна з КНДР щодо цього питання. Про це Пономаренко зауважив в інтерв’ю Korea Times.

За словами посла, можливість передати полонених «третім країнам» розглядається через загрозу їхньому життю на батьківщині, але тільки за умови, що вони самі відмовляться повертатися до КНДР. У такому випадку Україна готова працювати над цим питанням спільно з партнерами.

Водночас якщо військовополонені висловлять бажання повернутися до Північної Кореї, Україна буде зобов’язана здійснити їхню репатріацію відповідно до Женевських конвенцій.

Коли Пономаренка запитали про можливі перемовини з КНДР щодо обміну полоненими, він назвав це питання «дуже делікатним» і утримався від коментарів.

Як повідомлялося, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.

До слова, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.