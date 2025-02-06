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Чи контактувала Україна з КНДР для передачі полонених? Заява посла

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи контактувала Україна з КНДР для передачі полонених? Заява посла
Дмитро Пономаренко зробив заяву про обмін полоненими між Україною та КНДР
фото: посольство України в Республіці Корея

За словами посла, можливість передати полонених «третім країнам» розглядається через загрозу їхньому життю на батьківщині

Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко заявив, що Київ готовий до співпраці з Сеулом щодо передачі північнокорейських військовополонених, захоплених у Курській області. Водночас він не повідомляє, чи контактувала країна з КНДР щодо цього питання. Про це Пономаренко зауважив в інтерв’ю Korea Times.

За словами посла, можливість передати полонених «третім країнам» розглядається через загрозу їхньому життю на батьківщині, але тільки за умови, що вони самі відмовляться повертатися до КНДР. У такому випадку Україна готова працювати над цим питанням спільно з партнерами.

Водночас якщо військовополонені висловлять бажання повернутися до Північної Кореї, Україна буде зобов’язана здійснити їхню репатріацію відповідно до Женевських конвенцій.

Коли Пономаренка запитали про можливі перемовини з КНДР щодо обміну полоненими, він назвав це питання «дуже делікатним» і утримався від коментарів.

Як повідомлялося, українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України.

До слова, уряд Південної Кореї проведе консультації з Україною про повернення північнокорейських військових, які потрапили у полон Збройних сил України.

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Теги: Північна Корея полон обмін полоненими посол посольство Україна українці Курщина

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