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Каральна психіатрія через політичні погляди повертається в Росію

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Каральна психіатрія через політичні погляди повертається в Росію
У Росії примусове лікування зараз знову використовується в політичних цілях
фото з відкритих джерел

Наразі каральним медичним процедурам зазнають як мінімум 48 фігурантів політично мотивованих справ

Десятки росіян піддаються примусовому психіатричному лікуванню через свої політичні погляди. Ця тенденція набрала обертів після початку війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Агентство Reuters розповідає історію двох жінок, яких направили на психіатричне обстеження за рішенням суду, але нещодавно були звільнені від «лікування» .

37-річна Катерину Фатьянову відправили в психіатричну лікарню після того, як її звинуватили в дискредитації армії РФ через публікацію статті в газеті, якою вона керувала. Зазначається, що сама жінка не була автором статті, в якій йшлось, що війна в Україні ведеться з імперіалістичних мотивів.

Під час перебування в лікарні її піддавали болісним, принизливим і непотрібним процедурам, включаючи гінекологічний огляд. Її виписали після того, як лікарі встановили в документі,  що у неї немає психічних розладів або захворювань.

«Я вважаю, що справжньою метою мене туди було моральне придушення та ізоляція від суспільства, можливо, як покарання за мою активну громадянську позицію», – сказала жінка.

Голландський професор сказав, що він задокументував близько 23 таких випадків на рік з 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну. Один з адвокатів повідомив агенству, що у Росії примусове лікування зараз знову використовується в політичних цілях, як це було за часів Радянського Союзу.

Журналістка Фатьянова у своїх скаргах повідомила, що її доставили в лікарню співробітники служби безпеки ФСБ, і що на неї чинили тиск, щоб підписати документ про дозвіл на лікування та процедури без її свідомої та добровільної згоди.

За її словами, пацієнтам іноді відмовляли в щоденних прогулянках, їм давали запліснявілий хліб і їх часто турбували жіночі крики з іншого поверху будівлі. Перебуваючи в лікарні, вона зустріла 56-річну Ольгу Суворову, яка розповіла Reuters, що вона також пройшла інвазивні та непотрібні тести, хоча, на відміну від Фатьянової, вона відмовилася підписати форму згоди.

«Це каральна психіатрія», – сказала Суворова. Її заарештували у справі про неправдиві звинувачення в аеропорту Красноярська після повернення з зустрічі в Москві з опозиційним політиком Катериною Дунцовою, яка балотувалася проти Путіна на виборах.

Відмовляючись визнати свою провину, Суворову за постановою слідчого направили на дві амбулаторні психіатричні експертизи. У звіті лікар сказав, що у неї були ознаки «змішаного розладу особистості», включаючи імпульсивну поведінку та «фіксацію на бажанні допомогти іншим людям».

Суворова сказала, що лише після скарг на своє лікування її виписали через три тижні, маючи медичний документ про те, що у неї не було виявлено будь-яких психічних розладів.

«Якби були реальні підстави підозрювати, що у мене психічне захворювання, я б точно не вийшла з лікарні», – зазначила вона.

За даними правозахисного центру «Меморіал», наразі каральним медичним процедурам зазнають як мінімум 48 фігурантів політично мотивованих справ. 46 засуджених перебувають у психіатричних стаціонарах, ще двоє проходять амбулаторне «лікування», відбуваючи термін у в’язниці.

13 осіб зазнали переслідування відповідно до законів про цензуру, прийнятих невдовзі після початку війни. Наймолодшому з них Максиму Липканю 10 лютого виповнилося 20 років. 

Нагадаємо, що всього з 2013 року на примусове лікування в Росії, згідно з наведеними даними, відправили щонайменше 55 людей. При цьому у 2023 році таких вироків було 25 – це у вісім разів більше, ніж у 2022 році. За січень-травень 2024 року суди в РФ відправили до психіатричних клінік ще вісім осіб.

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Теги: війна росія знущання політв’язні політика лікарня

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