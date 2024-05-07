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У Росії затримано американського військового, який приїхав до жінки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Росії затримано американського військового, який приїхав до жінки
Солдата звинувачують у тому, що він щось «вкрав у жінки»
фото з відкритих джерел

Чоловік приїхав до Росії за власним бажанням, а не в офіційних справах

Минулого тижня в Росії  за підозрою у крадіжці затримали американського військового, який приїхав у Владивосток на зустріч з жінкою, з якою мав романтичні стосунки. Про це пише NBCNews.

За словами чотирьох американських чиновників, солдат, старший сержант Гордон Блек, був дислокований у Південній Кореї і приїхав до Росії за власним бажанням, а не в офіційних справах.

Він завершив свою службу і повертався до США, коли заїхав до Владивостока, щоб відвідати жінку, з якою мав романтичні стосунки. Він поїхав туди без дозволу свого начальства і зараз перебуває у слідчому ізоляторі.

Солдата звинувачують у тому, що він щось «вкрав у жінки». Не відразу зрозуміло, чи це та сама жінка, яку він відвідував.

Російська сторона вже повідомила про затримання Держдеп. Вашингтон надає відповідну консульську підтримку американському солдату.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також підтвердив цю інформацію на брифінгу.

Зазначається, що арешти американців у Росії почастішали, оскільки відносини між двома країнами погіршилися. США звинуватили Росію в тому, що вона націлена на американців і використовує їх як розмінну монету.

Нагадаємо, у Росії заарештували журналістів Сергія Кареліна і Костянтина Габова, які працювали на Reuters та Associated Press, за звинуваченнями у нібито співпраці з командою Олексія Навального.

До слова, у російському Єкатеринбурзі заарештували жінку, яка має громадянство РФ і США, за підозрою у державній зраді через збір коштів для ЗСУ. 

Теги: росія США солдат

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