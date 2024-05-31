Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи мають право вручити повістку чоловікові до 25 років: пояснення адвоката

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чи мають право вручити повістку чоловікові до 25 років: пояснення адвоката
Якщо людина є цивільною, то в такому випадку вручення повістки відбувається лише для оновлення військово-облікових даних.
фото з відкритих джерел

За словами експертки, вручити повістку до 25 років можуть, але лише  в разі, якщо конкретний військовозобов'язаний є офіцером запасу

Призовний вік в Україні зменшили до 25 років відповідно до закону про мобілізацію. Це означає, що чоловіка до цього віку не можуть мобілізувати, хоча такі випадки й трапляються. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

«Військовозобов'язана особа з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання чи перебування», – пояснює адвокатка.

Катерина Аніщенко додає, що для осіб, які ще не досягли 25-річного віку, військово-обліковим документом буде так зване приписне, а не військовий квиток.

Чи можуть вручити повістку до 25 років

За словами експертки, вручити повістку до 25 років можуть, але лише  в разі, якщо конкретний військовозобов'язаний є офіцером запасу. Якщо людина є цивільною, то в такому випадку вручення повістки відбувається лише для оновлення військово-облікових даних.

Адвокатка пояснює, що в такій ситуації варто оновити дані, але якщо відбувається подальший процес мобілізації, то це вже є підставою для оскарження таких дій ТЦК.

Аніщенко зауважила, що термін оскарження будь-якого наказу стосовно мобілізації становить один місяць. При цьому процес мобілізації триває. Тобто під час судових засідань військовозобов'язаний буде проходити навчання, пояснює експертка.

Повістку також можуть вручити у випадку, якщо особа виявила добровільне бажання мобілізуватися.

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня. Про це повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf. Волков зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.

Читайте також: Варшава готова підготувати військовий підрозділ із мобілізованих у Польщі українців
Теги: ЗСУ війна мобілізація квиток навчання адвокат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталіна Біблів розповіла про прикру ситуацію, яка сталася із нею у кінотеатрі
Відому акторку вигнали з VIP-зали кінотеатру
22 травня, 08:54
Міноборони пояснило, як визначатимуть придатність до військової служби
Обмежено придатних більше немає: Міноборони пояснило, що чекає на чоловіків із таким статусом
4 травня, 15:00
Від початку повномасштабного вторгнення влаштували судилища над понад 160 українськими військовими
У Росії до 18 років колонії засудили полоненого українця
4 травня, 21:06
Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) цього тижня продовжила обговорення з ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік
Росія розглядає окуповану ЗАЕС як плацдарм для наступу — МАГАТЕ
5 травня, 05:02
Військові медики надають допомогу пораненому бійцю ЗСУ у прифронтовому польовому госпіталі поблизу Попасної, Луганська область, 08 травня 2022 року.
«Такого досвіду не має жодна країна світу». МОЗ про медицину в Україні під час війни
16 травня, 10:58
Після оновлення даних, військовозобов’язаний зможе знову користуватися автомобілем
Ухилянти та право керувати авто: Міноборони зробило заяву
16 травня, 04:41
Автоматичне переведення до категорії придатних чи непридатних у чинному законодавстві не передбачено
Повістку можуть вручити на роботі: Міноборони пояснило, що змінилося для тих, хто не у війську
19 травня, 17:17
Кількість пілотів та точна дата випуску не повідомляється з міркувань безпеки
У США перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16
24 травня, 05:20
Робочий візит президента Володимира Путіна до Білорусі
Путін запропонує Лукашенку відпрацювати спільний ядерний удар
24 травня, 09:07

Суспільство

Обійми, обід та дзвінки рідним після полону: ці фото зворушують до сліз
Обійми, обід та дзвінки рідним після полону: ці фото зворушують до сліз
Чи мають право вручити повістку чоловікові до 25 років: пояснення адвоката
Чи мають право вручити повістку чоловікові до 25 років: пояснення адвоката
«Укренерго» повертає графіки відключення світла 1 червня
«Укренерго» повертає графіки відключення світла 1 червня
Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення
Закарпатське вино отримало офіційне географічне зазначення
Голова Запорізької ОВА пояснив, чому потрібно відновлювати зруйновані будинки під час війни
Голова Запорізької ОВА пояснив, чому потрібно відновлювати зруйновані будинки під час війни
У Києві пройшло прощання із засновником «Інтерфакс-Україна» Олександром Мартиненком (фото)
У Києві пройшло прощання із засновником «Інтерфакс-Україна» Олександром Мартиненком (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Новий тариф на світло з 1 червня 2024. Рішення уряду
21K
Операція «Репарації». Російські олігархи починають розплачуватися за війну
18K
У Києві пролунали вибухи
6048
Втрати ворога станом на 31 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
4155
Польща готується передати Україні нове озброєння
4112
Підтримка українських біженців: як змінилась думка європейців (інфографіка)

Новини

«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
Сьогодні, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
Сьогодні, 17:06
Американські ЗМІ закликають Європу активізуватися, щоб запровадити жорсткіші санкції проти російського металу
29 травня, 12:26
Сергію Головатому – 70. Хто після нього очолить Конституційний суд?
29 травня, 11:00
Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
27 травня, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
27 травня, 06:35

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua