Чи мають право вручити повістку чоловікові до 25 років: пояснення адвоката

Якщо людина є цивільною, то в такому випадку вручення повістки відбувається лише для оновлення військово-облікових даних.

За словами експертки, вручити повістку до 25 років можуть, але лише в разі, якщо конкретний військовозобов'язаний є офіцером запасу

Призовний вік в Україні зменшили до 25 років відповідно до закону про мобілізацію. Це означає, що чоловіка до цього віку не можуть мобілізувати, хоча такі випадки й трапляються. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Катерина Аніщенко.

«Військовозобов'язана особа з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання чи перебування», – пояснює адвокатка.

Катерина Аніщенко додає, що для осіб, які ще не досягли 25-річного віку, військово-обліковим документом буде так зване приписне, а не військовий квиток.

Чи можуть вручити повістку до 25 років

За словами експертки, вручити повістку до 25 років можуть, але лише в разі, якщо конкретний військовозобов'язаний є офіцером запасу. Якщо людина є цивільною, то в такому випадку вручення повістки відбувається лише для оновлення військово-облікових даних.

Адвокатка пояснює, що в такій ситуації варто оновити дані, але якщо відбувається подальший процес мобілізації, то це вже є підставою для оскарження таких дій ТЦК.

Аніщенко зауважила, що термін оскарження будь-якого наказу стосовно мобілізації становить один місяць. При цьому процес мобілізації триває. Тобто під час судових засідань військовозобов'язаний буде проходити навчання, пояснює експертка.

Повістку також можуть вручити у випадку, якщо особа виявила добровільне бажання мобілізуватися.

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тис. грн за неоновлення своїх даних протягом 60 днів після набрання чинності законом про мобілізацію 18 травня. Про це повідомив начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков у інтерв'ю виданню Telegraf. Волков зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

Термін оновлення даних військовозобов’язаними можуть продовжити за умови, якщо зробити це у 60-денний термін завадять збої або форс-мажори. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

До слова, українські юнаки, яким виповнилося 17 років і які перебувають за кордоном, повинні особисто приїхати до України, аби стати на військовий облік. Дистанційно це зробити неможливо. Про це повідомила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ.Як зазначається, юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК, якщо вони ще не стануть на військовий облік. При цьому повістки можуть отримати і ті юнаки, які виїхали за кордон, але не стали на облік. Опція оновлення через Резерв+ працює лише для тих чоловіків, які вже стоять на обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за кордоном.