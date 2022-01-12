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    Думки вголос

    Для Заходу Росія – це дуже велике Сомалі

    Росію вже давно вигнали з дому цивілізації - Для Заходу Росія – це дуже велике Сомалі
    Росію вже давно вигнали з дому цивілізації

    Для Америки та Європи Росія давно посіла місце поряд із Північною Кореєю, Іраном, Іраком і Афганістаном

    Мовою оригіналу

    Для цивилизации Запада Россия – это очень большое Сомали. Да, она проблема, она всемирный хам, шантажистка и врунья, но она отнюдь не полюс мира: она ничего не умеет, ничего важного не производит и даже ничем особо не опасна, что особенно обидно ее патриотам.

    Для Америки и Европы страна давно заняла место рядом с Северной Кореей, Ираном, Ираком, Афганистаном. Вот то всемирное значение России, о котором трещит российская пропаганда, существует, поверьте, только в воображении самой России и на ее территории.

    На самом же деле она мало кого интересует в ее сегодняшнем качестве. Увы, ее давно выгнали из дома цивилизации.

    Она и была-то приемышем, а сейчас снова выгнали и забыли, и это – глубоко африканская Россия.

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    Джерело: блог Олександра Невзорова

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    Теги: Росія пропаганда Сомалі
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    Для Заходу Росія – це дуже велике Сомалі