Для Заходу Росія – це дуже велике Сомалі
Для Америки та Європи Росія давно посіла місце поряд із Північною Кореєю, Іраном, Іраком і Афганістаном
Мовою оригіналу
Для цивилизации Запада Россия – это очень большое Сомали. Да, она проблема, она всемирный хам, шантажистка и врунья, но она отнюдь не полюс мира: она ничего не умеет, ничего важного не производит и даже ничем особо не опасна, что особенно обидно ее патриотам.
Для Америки и Европы страна давно заняла место рядом с Северной Кореей, Ираном, Ираком, Афганистаном. Вот то всемирное значение России, о котором трещит российская пропаганда, существует, поверьте, только в воображении самой России и на ее территории.
На самом же деле она мало кого интересует в ее сегодняшнем качестве. Увы, ее давно выгнали из дома цивилизации.
Она и была-то приемышем, а сейчас снова выгнали и забыли, и это – глубоко африканская Россия.
Читайте також:
Джерело: блог Олександра Невзорова