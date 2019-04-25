Путін оригінально привітав Зеленського з перемогою на виборах

Володимир Путін

Схожий сценарій з паспортами вже був реалізований у Південній Осетії та Абхазії

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Всё ждали-ждали, когда Путин поздравит Зеленского и вот он его поздравил! В солнечный весенний денек не хочется быть параноиком и каркать почём зря, но повальная выдача российских паспортов на мятежных территориях Украины – это шаг к войне. Шаг уверенный и широкий. Представим себя на месте Украины. А сделать это нам очень легко.

У России было две чеченских войны, и была мятежная территория, которая на тот момент не чувствовала себя частью России и население которой активно поддерживало боевиков. Так вот представим, что в разгар первой или второй войны в Чечне какой-то государство по каким-то причинам начинает по упрощенной процедуре выдавать чеченцам свои паспорта. Объясняя это чем угодно! Гуманитарными, этническими, религиозными причинами – или как сейчас запросто говорит Сурков: решение о выдаче паспортов справедливо.

Вот с точки зрения справедливости какое-то государство решило бы раздавать свое гражданство сотням тысяч людей на нашей, российской территории. Наша реакция? Восторг? Благодарность? Может, мы организовали бы в горящих кварталах Грозного пункты по содействию раздаче чужих паспортов? Или все-таки начались бы вопли о грубейшем вмешательстве в наши внутренние дела? Или мы назвали бы это фактическим актом агрессии? Тогда почему Украина должна относиться иначе к раздаче паспортов РФ жителям Донецка и Луганска? Но что такое десятки тысяч россиян на этих территориях? В случае любой эскалации конфликта или попытки Украины продолжить АТО и взять эти районы под свой контроль, Кремль сможет ответить, что под угрозой жизни граждан России. Там ведь и жертвы наверняка будут. Да теперь, в принципе, любого погибшего мирного жителя можно выдать за россиянина – кто это опровергнет?

Похожий сценарий был в Южной Осетии и Абхазии. Паспорта завозили автобусами и раздавали, не глядя, а потом этих новых россиян надо было защищать от демонического Саакашвили. Но с грузинскими землями тогда до конца не пошли, постеснялись. И хотя фактически они теперь под контролем России, но формально изображают из себя независимые государства – кроме России признанные только банановыми республиками и кокосовыми островами. Ресурсы мобилизации населения на поддержку власти почти исчерпаны.

После того, как выборы в Украине стали главной темой, затмившей всё, логично, что смыслом нашего дальнейшего существования стала бы защита соотечественников от бандеровцев. Тем более что и момент подходящий. Как на волне хаоса после Майдана расторопно цапнули Крым, так и сейчас на фоне избрания президентом какого-то шутника, логично воспользоваться его неопытностью и несерьезностью и цапнуть Донбасс. Не дай бог, конечно, действительно воевать станем. Но что сейчас может этому помешать?

Джерело: Эхо Москвы

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