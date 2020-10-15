Опитування: незалежність Шотландії підтримує рекордна кількість населення



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58% опитаних шотландців заявили, що підтримують незалежність від Великої Британії

Підтримка незалежності Шотландії зросла на тлі пандемії коронавірусу

Незалежність Шотландії від Великої Британії підтримує рекордна кількість шотландців.

Про це свідчать результати опитування Ipsos MORI, повідомляє Politico.

Згідно з даними соцопитування, близько 58% респондентів, готових взяти участь у голосуванні, заявили, що підтримують незалежність Шотландії. При цьому 42% виступили за збереження Шотландії у складі Великої Британії.

У той же час, на референдумі про незалежність 2014 року прихильники незалежності програли з 45% голосів проти 55%, які виступили проти відокремлення.

Відзначимо, що підтримка незалежності Шотландії зросла на тлі пандемії коронавірусу, коли багато шотландців вважають, що уряд в Единбурзі краще справляється з кризою, ніж уряд Бориса Джонсона.

Соцопитування також показало, що до першого міністра Шотландії Ніколе Старджен позитивно ставляться понад дві третини шотландців, тоді як до Бориса Джонсона негативно ставляться три чверті.

Нагадаємо, що в Шотландії готують новий проєкт референдуму про незалежність. Законопроєкт розробляють вже зараз, але розраховують, що прийме його парламент наступного скликання.

Щоправда, у січні цього року прем’єр Британії заборонив Шотландії проводити другий референдум про незалежність.

На першому референдумі за незалежність у вересні 2014 року 55% шотландців висловилися проти виходу регіону зі складу Сполученого Королівства. Утім під час голосування за вихід Великої Британії з ЄС у червні 2016 року 62% шотландців проголосували проти Brexit. Після цього влада Шотландії почала кампанію за другий референдум про незалежність, стверджуючи, що вихід Сполученого Королівства з ЄС загрожує шотландським інтересам, а незалежна Шотландія зможе стати членом ЄС.