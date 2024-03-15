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Остап Дроздов Журналіст

Як змінився статус російської мови в Україні

glavcom.ua
Якщо тільки 3% українців за другу державну російську то – від завтра треба навіки вічні поховати тему й більше до неї не вертатися
фото: radiosvoboda.org

Динаміка поглядів на російську мову серед українців

КМІС оприлюднив соціологію на тему «Яким має бути статус російської мови в Україні». Особливу увагу прошу звернути на динаміку ось у цих питаннях:

Скільки людей кажуть вилучити зі шкіл російську мову:

  • 2019: 8%.
  • 2023: 52%.

Скільки людей за те, аби рос.язик усунути з офіційного спілкування:

  • 1997: 18%.
  • 2013: 19%.
  • 2015: 21%.
  • 2024: 66%.

Скільки людей за другу державну мову російську?

  • 1997: 39%.
  • 2013: 28%.
  • 2015: 19%.
  • 2024: 3%.

Скільки людей за другу офіційну мову у найбільш російськомовних регіонах:

  • 1997: 36%.
  • 2013: 47%.
  • 2015: 52%.
  • 2024: 24%.

Позиція щодо мови серед суто російськомовних респондентів:

  • 43% кажуть усувати рос.мову з офіційного простору;
  • 34% кажуть зробити другою офіційною мовою у російськомовних областях;
  • 10% за другу державну російську.

Замість висновків:

  • якщо 52% за вилучення рос.язика зі шкіл – треба завтра вилучати.
  • якщо 66% за усунення язика з офіційного спілкування – від завтра прибрати рос.мову з публічного простору і пильно за цим стежити.
  • якщо меншість людей навіть у зросійщених областях виступають за другу офіційну мову – від завтра посилювати вжиток державної мови по всій території без огляду на регіональні нюанси.
  • якщо тільки 3% за другу державну – від завтра навіки вічні поховати цю тему й більше до неї не вертатися.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: мова українці українська мова Україна

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Остап Дроздов

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