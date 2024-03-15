Як змінився статус російської мови в Україні

Якщо тільки 3% українців за другу державну російську то – від завтра треба навіки вічні поховати тему й більше до неї не вертатися

Динаміка поглядів на російську мову серед українців

КМІС оприлюднив соціологію на тему «Яким має бути статус російської мови в Україні». Особливу увагу прошу звернути на динаміку ось у цих питаннях:

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Скільки людей кажуть вилучити зі шкіл російську мову:

2019: 8%.

2023: 52%.

Скільки людей за те, аби рос.язик усунути з офіційного спілкування:

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1997: 18%.

2013: 19%.

2015: 21%.

2024: 66%.

Скільки людей за другу державну мову російську?

1997: 39%.

2013: 28%.

2015: 19%.

2024: 3%.

Скільки людей за другу офіційну мову у найбільш російськомовних регіонах:

1997: 36%.

2013: 47%.

2015: 52%.

2024: 24%.

Позиція щодо мови серед суто російськомовних респондентів:

43% кажуть усувати рос.мову з офіційного простору;

34% кажуть зробити другою офіційною мовою у російськомовних областях;

10% за другу державну російську.

Замість висновків: