Як змінився статус російської мови в Україні
Динаміка поглядів на російську мову серед українців
КМІС оприлюднив соціологію на тему «Яким має бути статус російської мови в Україні». Особливу увагу прошу звернути на динаміку ось у цих питаннях:
Скільки людей кажуть вилучити зі шкіл російську мову:
- 2019: 8%.
- 2023: 52%.
Скільки людей за те, аби рос.язик усунути з офіційного спілкування:
- 1997: 18%.
- 2013: 19%.
- 2015: 21%.
- 2024: 66%.
Скільки людей за другу державну мову російську?
- 1997: 39%.
- 2013: 28%.
- 2015: 19%.
- 2024: 3%.
Скільки людей за другу офіційну мову у найбільш російськомовних регіонах:
- 1997: 36%.
- 2013: 47%.
- 2015: 52%.
- 2024: 24%.
Позиція щодо мови серед суто російськомовних респондентів:
- 43% кажуть усувати рос.мову з офіційного простору;
- 34% кажуть зробити другою офіційною мовою у російськомовних областях;
- 10% за другу державну російську.
Замість висновків:
- якщо 52% за вилучення рос.язика зі шкіл – треба завтра вилучати.
- якщо 66% за усунення язика з офіційного спілкування – від завтра прибрати рос.мову з публічного простору і пильно за цим стежити.
- якщо меншість людей навіть у зросійщених областях виступають за другу офіційну мову – від завтра посилювати вжиток державної мови по всій території без огляду на регіональні нюанси.
- якщо тільки 3% за другу державну – від завтра навіки вічні поховати цю тему й більше до неї не вертатися.
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