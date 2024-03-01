Чотири роки авіатрагедії. Чи виплатив Іран компенсації родинам загиблих українців?

На борту літака МАУ перебувало 167 пасажирів з них 11 з них були громадянами України

Українські правоохоронці продовжують розслідувати гучну авіатрощу, наразі підозрюваних немає

Через чотири роки з часу збиття пасажирського літака «Боїнг 737-800» рейсу PS авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) родини загиблих українців не одержали компенсації від Ірану. Таку інформацію «Главкому» повідомили в Офісі генпрокуратури у відповіді на запит.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас у прокуратурі наголосили: на початку липня 2023 року міністри закордонних справ Канади, Швеції, України і Сполученого Королівства направили спільний позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі з метою притягнення Ірану до відповідальності за збиття українського літака МАУ 8 січня 2020 року.

Крім цього, зі свого боку українські правоохоронці четвертий рік поспіль розслідують гучну авіатрощу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Станом на початок березня 2024 року, підозрюваних осіб у цій справі немає.

Окремо Офіс генпрокуратури зазначив, що наразі залишаються не виконаними запити української сторони до компетентних органів Ірану про міжнародну правову допомогу.

Нагадаємо, що 8 січня 2020 року літак МАУ зазнав катастрофи незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана. Він прямував до Києва. На борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість жертв були іранцями та канадцями, але 11 з них були громадянами України.

11 січня 2020 року Іран визнав, що випадково збив літак Boeing-737, який належить українським Міжнародним авіалініям. Командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції бригадний генерал Амір Алі Гаджизаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за збиття українського літака.

16 квітня 2023 року суд в Ірані виніс вироки 10 іранським військовослужбовцям у зв'язку з катастрофою літака авіакомпанії МАУ над Тегераном у 2020 році. Зазначається, що командира ЗРК «Тор М-1», з якого було збито літак, засудили до 13 років позбавлення волі, а дев’ять інших отримали строки від одного до трьох років позбавлення волі.